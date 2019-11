Vinku alias Vincent Kuhlen verstärkt die Band an der Gitarre

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vinku alias Vincent Kuhlen verstärkt die Band an der Gitarre

Das Tributkonzert, bei dem auch die Veröffentlichung des neuen Mini-Albums „Light Beyond the Shadows“ gefeiert wird, findet statt am Freitag, 29. November, ab 19.30 Uhr im Club (Hülsbecker Straße 16, 02056 6483). Karten sind allerdings nicht mehr erhältlich.

Vinku alias Vincent Kuhlen von Social Breakdown verstärkt Backfired.Hate bei diesem Auftritt an der Gitarre. Ursprünglich wollte Backfired.Hate im Club die Veröffentlichung eines großen Albums feiern, diese Platte soll nun im nächsten Jahr erscheinen.

Einem breiten Publikum sind die Ernst-Zwillinge als Musiker bekannt, weil sie etwa auf den Heiligenhauser Weihnachtsmärkten auf der Bühne standen oder beim diesjährigen Sommerfest der Musikschule „Bohemian Rhapsody“ von Queen aufführten.