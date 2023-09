Vier Tage, neun Stellen: Blitzer-Standorte in Heiligenhaus

Sowohl der Kreis Mettmann mit seinem Blitzerfahrzeug als auch die Polizei mit Laserkontrollen werden in der kommenden Woche in Heiligenhaus unterwegs sein.

In der Woche zwischen dem 25. und 29. September müssen Verkehrsteilnehmer in Heiligenhaus wieder mit mehreren Tempokontrollen rechnen. Der Kreis Mettmann und die Polizei haben folgende Kontrolltage und -standorte bekanntgegeben.

Am Montag, 25. September, gibt es Kontrollen an der Velberter Straße und der Rheinlandstraße, für Dienstag, 26. September, sind keine Kontrollen in Heiligenhaus angekündigt (natürlich können dennoch unangekündigte Kontrollen stattfinden), am Mittwoch, 27. September, blitzt es, wenn man zu schnell auf der Talburgstraße oder dem Nordring unterwegs ist.

Teuer wird zu schnelles Fahren am Donnerstag, 28. September, auf der Hülsbecker Straße, auf der Hauptstraße und in Isenbügel, und am Freitag, 29. September, stehen die Polizei oder das Blitzer-Fahrzeug des Kreises an der Rheinlandstraße und an der Moselstraße.

