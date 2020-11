Brandstiftung Vier brennende Müllcontainer an der Tilsiter Straße

Heiligenhaus. Und wieder haben Container in Heiligenhaus gebrannt, diesmal an der Tilsiter Straße. Eine Anwohnerin hat interessante Beobachtungen gemacht.

Vier brennende Müllcontainer an einem Abend – das ist die Bilanz der Feuerwehr Heiligenhaus für den Dienstagabend, 10. November. Gegen 21. 50 Uhr hatte eine Anwohnerin an der Tilsiter Straße beobachtet, wie mehrere Jugendliche unbekannte Gegenstände in zwei Müllcontainer warfen und sich danach fluchtartig mit einem VW Bus entfernten. Nur kurze Zeit später stieg aus den Containern Qualm auf, die Anwohnerin informierte daraufhin die Feuerwehr vier Container brannten trotz des zügigen Eingreifens vollständig aus, der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02051/9466110 .