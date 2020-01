Heiligenhaus ist eine Stadt mit vielen Pluspunkten. Dazu gehören auch Freizeit-, Sport,-Kultur-, und Bildungsangebote sowie viel soziales und ehrenamtliches Engagement. Viele Menschen leben gerne in Heljens, darunter auch die Älteren. Und das hat seinen Grund.

Das Angebot, das der Generation 60plus gemacht wird, ist äußerst umfangreich und vielfältig – angefangen bei den zahlreichen Seniorentreffs (Awo, Caritas, Gemeindezentren) bis hin zu den politischen Seniorenvereinigungen wie die „Senioren Union“ (CDU), die „AG 60plus“ (SPD) oder die „Liberalen Senioren“ (FDP).

VHS bietet einen ganze Bandbreite an Veranstaltungen für ältere Junggebliebene

Doris Ruthmann-Dümpel , Leiterin des Fachbereichs Soziales bei der Stadt Heiligenhaus, hält den Wegweiser „Fit und Aktiv“ für Senioren für informativ und gut gelungen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Wer sich in fortgeschrittenem Alter noch bilden möchte, kann dies bei der VHS tun: Dort werden Vorträge zum Thema Demenz, Herzgesundheit oder Patientenverfügung angeboten, offene Singgruppen, EDV- oder Smartphonekurse, keramisches Gestalten, pflanzenkundliche Frühlingswanderungen, philosophische Gesprächskreise, Bauernhofbesuche. Zusätzliche Kulturangebote macht besonders der Förderkreis der Dorfkirche Isenbügel mit seinen stetigen Veranstaltungen wie etwa klassische Konzerte, der Geschichtsverein lädt regelmäßig zu Dokumentarfilmen, unlängst über die Geschichte der Niederberbahn, ein. Der Arbeitskreis der Heiligenhauser Seniorenzeitung „Wir Älteren“ freut sich stets über redaktionellen „Nachwuchs“, die Zwargruppe („zwischen Arbeit und Ruhestand“) wünscht sich immer neue Gesichter für das wöchentlich stattfindende gemeinsame Nordic Walking. Wer sich ehrenamtlich einbringen möchte, findet das für ihn maßgeschneiderte Projekt ganz sicher über die „Harfe“, die Heiligenhauser Agentur für das Ehrenamt.

Dank Bürgerbusangebot ist niemand vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten

Der Bürgerbus bringt die Senioren sicher an ihr gewünschtes Ziel, so dass niemand sich vom alltäglichen Leben abgeschnitten fühlen muss, nur weil er vielleicht etwas außerhalb wohnt. Wer Beratungsbedarf hat oder Unterstützung im Umgang mit Behörden oder anderen Institutionen wünscht, findet beim Sozialen Dienst der Stadt unbürokratisch und individuell Hilfe - nach Absprache stattet die Mitarbeiterin sogar Hausbesuche ab. Und: Es gibt eine große Vielzahl an Beratungsangeboten in Heljens zum Thema Alterserkrankungen wie Demenz, Sehschwäche oder Rheuma. Für alle Bereiche rund um staatliche Finanzleistungen im Alter ist die Stadtverwaltung zuständig, egal ob es dabei um Grundsicherung im Alter, um Wohngeldberechtigung oder die Befreiung von Rundfunkgebühren geht. Ambulante Dienste und stationäre Pflegeeinrichtungen sind in Heiligenhaus ebenfalls gut aufgestellt und es gibt mehrere Anbieter für „Essen auf Rädern“. Diese und weitere Informationen finden sich in dem neuen kostenlosen Wegweiser „Fit und Aktiv“ für Senioren, der vor kurzem von der Stadt Heiligenhaus herausgegeben wurde. Er liegt im Bürgerbüro, Hauptstraße 159, aus. Er ist auch online abrufbar auf der Homepage der Stadt Heiligenhaus: