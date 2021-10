Viele neue Kräfte beim Heiligenhauser THW

Heiligenhaus. Anpacken, wenn technische Hilfe benötigt wird, das machen die Ehrenamtlichen beim THW. Nun gibt es weitere Helferinnen und Helfer in Heiligenhaus.

Viele neue Gesichter im Ortsverband: Beim THW Heiligenhaus/Wülfrath haben acht Helferinnen und Helfer ihre Grundausbildung erfolgreich bestanden. Zehn Anwärterinnen und Anwärter hatten sich für die Grundausbildung im THW gemeldet. Zum Abschluss des rund neun monatigen Trainings in Theorie und Praxis stand die Abschlussprüfung an.

Die Anwärterinnen und Anwärter mussten einige Prüfungen bestehen. Foto: THW

Dieses Jahr fand die Prüfung nicht zusammen mit den anderen Ortsverbänden im Regionalbereich statt, sondern Coronabedingt im kleineren Rahmen im THW in Heiligenhaus. Die acht erfolgreichen Teilnehmer meisterten diese Prüfung mit Bravour und der Ortsbeauftragte Volker Münchow freut sich über die neuen THWler. „Ich bin froh, dass wir acht neue Helferinnen und Helfer neu für unseren Ortsverband gewinnen konnten. Damit wir unser Technischer Zug gut verstärkt.“

In Heiligenhaus wurde ausgebildet

Begonnen wurde mit dem theoretischen Teil der Prüfung, in der das Wissen über Organisation, Einsatzoptionen und fachlicher Qualifikation abgefragt wurde, bevor es zum praktischen Teil der Prüfung ging. Unter Aufsicht der Fachausbilder und geschulter Kameradinnen und Kameraden aus verschiedenen Ortsverbänden mussten die Prüflinge zum Beispiel das Bewegen von Lasten, die Metall- und Holzbearbeitung und das Pumpen und den Hochwasserschutz an praktischen Beispielen vorführen. Gerade das Thema Hochwasserschutz sei angesichts der aktuellen Situation in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in aller Munde. Für das THW war diese Einsatzoption schon immer ein zentrales Thema des Katastrophenschutzes.

Einsatz hieß es für das THW in Heiligenhaus ebenfalls in den letzten Tagen: Das ehemalige Gasthaus Grüner Jäger musste erneut einbruchssicher gemacht werden. Da die Deckenkonstruktion instabil gewirkt habe, musste das Gebäude zusätzlich gesichert werden.

