Versuchter Diebstahl: Täter wird in Heiligenhaus gefasst

Heiligenhaus. Zigaretten im Wert von über 1000 Euro wollte ein 31-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft an der Höseler Straße in Heiligenhaus klauen.

Der Versuch, Zigaretten im Wert von über 1000 Euro mitgehen zu lassen, ging gründlich schief: Ein 31-jährige mutmaßliche Täter konnte am Dienstagabend auf der Flucht festgenommen werden. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort, durchsuchte die Gegend und einige Autos - und fand den Täter auch am Ende.

Ein Angestellter eines Verbrauchermarktes an der Höseler Straße beobachtete gegen 18.30 Uhr einen Mann, der sich im Kassenbereich auffällig verhielt. In Höhe der Zigarettenauslage bückte sich der Mann mehrfach und verließ anschließend den unbesetzten Kassenbereich mit zwei Einkaufstüten voller Zigarettenschachteln.

Mann drohte seinem Verfolger

Der 29-jährige Angestellte stellte den Mann zur Rede,woraufhin dieser die Tatbeute abstellte und sich unmittelbar aus den Verkaufsräumen entfernte. Der 29-Jährige verfolgte den Dieb bis zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle, wo sich dieser umdrehte und mit erhobener Faust drohend auf seinen Verfolger zuging. Der Zeuge wich zurück und verhinderte so einen körperlichen Übergriff.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnte der 29-Jährige die Fluchtrichtung des Mannes benennen, welcher zuletzt an der Selbecker Straße von ihm gesehen worden war. Die Beamten fanden den Mann, einen 31-jährigen Osteuropäer, versteckt in einem Vorgarten. Der 31-Jährige konnte widerstandslos festgenommen und zur Polizeiwache Mettmann gebracht werden.

31-Jähriger ist bereits bekannt bei der Polizei

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und versuchter Körperverletzung ein. Die Ware, 134 Schachteln Zigaretten im Wert von circa 1200 Euro, wurde noch vor Ort an die Lebensmittelfiliale übergeben. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereitsmehrfach wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war und seitens der Staatsanwaltschaft mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Der 31-jährige Osteuropäer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde am heutigen Tag auf richterliche Anordnung unmittelbar in eine nahe gelegene Haftanstaltüberführt.

