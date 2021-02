Vermisstensuche in Heiligenhaus: Polizei bittet um Hilfe

Heiligenhaus. Mit einem Großaufgebot wird nach einer 78-Jährigen Heiligenhauserin gefahndet. Ein Foto von der Demenzerkrankten gibt es im Text.

Große Suchaktion der Polizei in Heiligenhaus: Am Donnerstag verschwand eine 78-jährige Frau im Bereich des Waldes Ruhrstraße / Jagdhütte. Auch eingesetzte Polizeihubschrauber konnten bislang bei der Suche nicht fündig werden. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die vermisste Dame in einer gesundheitlichen Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer hat die Frau gesehen?

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht auch aktuell in Heiligenhaus unter Einbindung starker Kräfte nach der als vermisst gemeldeten 78-jährigen Gesine P. aus Heiligenhaus. Gegen 12 Uhr war die Frau am Donnerstag (25. Februar 2021) gemeinsam mit ihrem Ehemann im Bereich der Ruhrstraße am dortigen Übergang zum Panoramaradweg spazieren. Im Bereich eines ehemaligen Restaurants (Höhe Hausnummer 34 / Jagdhütte) verloren sich die beiden jedoch aus den Augen - seitdem fehlt von der an demenzerkrankten Dame jede Spur.

Mantrailer und Hubschrauber im Einsatz

Gesine P. aus Heiligenhaus wird vermisst. Foto: Kreispolizei Mettmann

Eine eigene Absuche des Mannes nach seiner Frau – auch in dem umliegenden Waldgebiet – führte nicht zum Antreffen der Vermissten, weshalb gegen 16.25 Uhr die Polizei eingeschaltet wurde, welche umgehend Fahndungsmaßnahmen einleitete. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, welcher die Suchmaßnahmen aus der Luft unterstützte. Aktuell dauern die Suchmaßnahmen nach wie vor an. Hierbei wird auch ein Personenspürhund (“Mantrailer“) zur Unterstützung eingesetzt. Zudem wurden Taxizentralen und der Öffentliche Personennahverkehrgebeten, bei der Suche behilflich zu sein.

Auch die Absuche an bekannten Anlaufadressen der Heiligenhauserin sowie die Abfrage in umliegenden Krankenhäusern führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Daher bittet die Polizei bei der Suche nach der vermissten 78-Jährigen um Hilfe aus der Bevölkerung. Zu ihr liegt die folgende Personenbeschreibung vor: circa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, mittellange, grau melierte Haare, trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine beige Jacke sowie eine graue Strickmütze, dazu eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Sie läuft leicht nach vorne gebeugt und fällt durch auffällige„Trippelschritte“ auf, trägt keine Brille.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit entgegenunter der Rufnummer 02056 9312-6150 – oder der 110.

