Vermisst: Polizei sucht Heiligenhauser Schülerin Sofie (16)

Heiligenhaus/Ratingen. Die 16-jährige Sofie B. besucht das Immanuel-Kant-Gymnasium und ist bereits seit knapp einer Woche verschwunden. Fotos der Vermissten im Artikel.

In Ratingen, Heiligenhaus und Umgebung sucht die Polizei derzeit nach einer abgängigen Jugendlichen: Bereits seit Mittwoch, 15. November, wird die 16-jährige Sofie B. vermisst. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich das Mädchen in einer akuten gesundheitlichen Notsituation befindet, wendet sie sich nun nach ersten bislang erfolglosen Ermittlungen zu ihrem Aufenthaltsort mit einem Foto an die Öffentlichkeit.

Hier wurde Sofie B. zuletzt in Heiligenhaus gesehen

Die Polizei sucht nach der vermissten Sofie B.: Die 16-Jährige wurde zuletzt am 15. November in Heiligenhaus gesehen. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Letztmalig gesehen wurde Sofie B. am 15. November gegen 11.40 Uhr an ihrer Schule, dem Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus. Seitdem verliert sich ihre Spur. Zu Sofie B. liegt die folgende Personenbeschreibung vor: 16 Jahre alt, 1,74 Meter groß, dunkelrote/braune Haare, hagere Figur, blaue Augen, trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen schwarzen Fellmantel, eine Stoffhose sowie weiße Sneaker.

+++ Lesen Sie mehr aus Heiligenhaus+++

Sachdienliche Hinweise dringend an die Polizei

Die Polizei fragt: Wer weiß, wo sich die vermisste Jugendliche aufhält oder hat Sofie B. in den vergangenen Tagen gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210, aber auch jede andere Polizeidienststelle unter Notruf 110, entgegen.

Die Polizei sucht nach der vermissten Sofie B., die das Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus besucht. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus