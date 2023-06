Polizei und Kreisverwaltung kontrollieren an verschiedenen Orten in Heiligenhaus die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung.

Radarkontrollen Verkehr: Hier stehen die mobilen Blitzer in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Kreis und Polizei haben für die Woche 19. bis 23. Juni Tempokontrollen in Heiligenhaus angekündigt und auch einige Standorte verraten.

In dieser Woche finden in Heiligenhaus wieder Geschwindigkeitskontrollen statt. Einige der Standorte, an denen die mobilen Blitzer stehen werden, haben Kreisverwaltung und Polizei bereits bekanntgegeben.

Am Montag, 19. Juni, finden Kontrollen auf der Talburgstraße und auf dem Nordring statt, am Dienstag, 20. Juni, auf der Hülsbecker Straße und auf dem Südring.

Teuer wird zu schnelles Fahren am Mittwoch, 21. Juni, auf dem Nordring und der Rheinlandstraße, am Donnerstag, 22. Juni, blitzt es dann auf der Velberter Straße und erneut auf der Rheinlandstraße, am Freitag, 23. Juni, auf der Langenbügeler Straße und Pinner Straße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus