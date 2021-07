Unwetter hinterlässt nun auch in Heiligenhaus Spuren

Heiligenhaus. Nachdem der anhaltende Starkregen in NRW bis Mittwochmittag Heiligenhaus verschonte, nahmen die Wassermassen am Abend zu. Feuerwehr im Einsatz.

Der anhaltende Starkregen in Nordrhein-Westfalen von Dienstag- bis Mittwochabend, er hat nun auch Spuren in Heiligenhaus hinterlassen. Nachdem die hiesige Wehr am Mittwoch zunächst nur in Erkrath aushelfen musste, folgten am Mittwochabend Einsätze auch vor Ort. Die Isenbügeler Straße ist derzeit gesperrt.

Dort, wo sich Wasser im Tal sammeln konnte, tat es dies am Mittwochabend auch: Land unter hieß es im Paradies, in der Hofermühle und Abtsküche stand das Wasser teilweise knöcheltief. Anwohner an Bächen bangten, dass das Wasser übertritt. Die Feuerwehr musste unter anderem ausrücken zur Isenbügeler Straße. Hier waren mehrere Bäume auf die Straße gestürzt; die Straße wurde gesperrt, da am Donnerstagmorgen die Technischen Betriebe zunächst eine Sichtung der Bäume vornehmen wird.

Feuerwehr half in Erkrath aus

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatte die Feuerwehr Heiligenhaus mit einer Führungskraft sowie einem Lkw mit Sandsäcken die Kollegen in Erkrath unterstützt. Hier kam es zu erheblichen Auswirkungen. Die Unwetterwarnungen wurden am Donnerstag aufgehoben; bereits in der Nacht hatte der Regen in Heiligenhaus aufgehört. Weitere Informationen lesen Sie im Laufe des Tages.

