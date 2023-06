Unsere Wochenend-Tipps für Familien in Heiligenhaus

Die Band P613 war bereits beim HeiligenRock in Heiligenhaus zu sehen, da in der Aulen Schmet.

Heiligenhaus. Spielplatzparty, Sommerkonzert der Musikschule, Mitsingkonzert, P613, Trödel, Fußball und mehr: Das ist alles am Wochenende in Heiligenhaus los.

Konzerte und Veranstaltungen für die ganze Familie: Bereits vor dem langen Fronleichnams-Stadtfest-Wochenende nächste Woche ist bereits an diesem Wochenende jede Menge los in Heiligenhaus. Eine Übersicht.

Nadine Adloff mit Sohn Tom und Reinhold Unger, 1. Vorsitzender des Bürgervereins Hetterscheidt bei der Eröffnung des Spielplatzes 2021. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Nach der erfolgreichen Anspielparty im letzten Jahr möchte der Bürgerverein Hetterscheidt erneut zu einer Spielplatzparty am Spielplatz „Am Wasserspeicher“ in der Heidestraße einladen. Die Party startet am Samstag, 3. Juni, um 13 Uhr und geht bis circa 19 Uhr. Es locken eine Hüpfburg sowie eine Tombola und auch Kaffee und Kuchen. Ein Kindertrödeln ist ebenfalls vorgesehen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt mit einem Grillstand sowie einem Getränkestand.

Sommerflohmarkt in der Stadtbücherei

Vor den Sommerferien noch einmal günstig Lesestoff finden können Bücherwürmer beim kleinen Sommerflohmarkt in der Stadtbücherei, Kettwiger Straße 24, am kommenden Samstag, 3. Juni. Zwischen 10 und 13 Uhr gibt es auf der Terrasse im Untergeschoss jede Menge Krimis, Romane und Kinderbücher für 1 Euro pro Buch zu erwerben. Der Erlös kommt dem Förderverein der Bücherei zugute, der den Flohmarkt auch ausrichtet

Neustart der Heiligenhauser Kulturreihe Stimmabgabe

Gemeinsam Singen kann man bei der Stimmabgabe: Die Heiligenhauser Musiker Lutz Strenger und Lothar Meunier laden am Samstag, 3. Juni, um 17 Uhr in die Feuerwehrscheune in die Abtsküche ein. Dann heißt es wieder Mitsingkonzert. Zum ersten Mal hatte das Duo im April 2019 zu einer Stimmabgabe geladen – 400 Menschen folgten der Einladung und sangen gemeinsam in der Aula. Einen Monat später kamen 300 Sangesfreunde in den Hefelmannpark – doch die Pandemie habe diese Konzertreihe je beendet, heißt es nun vom Veranstalter, der Museumslandschaft Abtsküche. Nun folge also der Neustart – und in der Feuerwehrscheune soll es auch bald öfter zu Veranstaltungen kommen.

Lothar Meunier und Lutz Strenger freuen sich wieder auf viele Mitsingende. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

An diesem Tag dürfe und solle nun also wieder aus voller Kehle gesungen werden: Auf dem Programm stünden Lieder, die alle kennen würden. Dabei spiele das Duo die Hits, Evergreens und wohl auch das ein oder andere Volkslied live, die Texte werden dazu auf Leinwand projiziert. „Es macht unglaublichen Spaß, mit anderen Menschen gemeinsam zu singen. Auch, wenn man sich nicht kennt, wächst da etwas ganz Besonderes zusammen“, wird Lutz Strenger zitiert. Tickets gibt es für zehn Euro (fünf Euro ermäßigt und für Kinder bis 14 Jahre) unter neanderticket.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen der Stadt.

Sommerkonzert der Musikschule

Von jung bis älter, von klein bis groß: Das diesjährige Programm des Sommerkonzerts der Musikschule findet am Samstag, 3. Juni, statt. Los geht es dann um 17 Uhr in der Aula (Herzogstraße 75) mit den jüngsten Kindern der Musikalischen Früherziehung, durchzieht mit den nächsten Ensembles das weitere Musikschulleben bis hin zu den größten und ältesten Teilnehmern im Blasorchester. Am Schluss spielen dann alle Instrumentalisten zusammen ein Stück von Jaques Offenbach.

Schon viele Jahre her: das Sommerkonzert der Musikschule im Jahr 2016 in der Aula. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Dabei durchstreifen die Musiker Traditionelles (aus Israel und Schweden), klassische Musik (von Händel, Vivaldi und Holst), Pop (Rock Ballade, Final Countdown), Musicalmelodien (Cats) und filmische Fantasywelten (Over the rainbow, Jurassic Park und die Welt von Narnia). Im Anschluss an das Konzert findet auf dem Schulhof des Gymnasiums ein gemütliches Beisammensein statt. Der Förderverein der Musikschule sorgt für das leibliche Wohl, die Band „Flyin Tunes“ für den musikalischen Rahmen. Karten gibt es für drei Euro für Kinder und Jugendliche sowie sieben Euro für Erwachsene im Bürger- und Kulturbüro der Stadt, im Sekretariat der Musikschule, im Reisebüro Rathaus-Center und an der Abendkasse.

P613 im Thum 1897

Die Band P613, das sind Stefan (Gesang und Gitarre), Thomas (Schlagzeug) und Fritz (Bass). Foto: P613

P613 sind drei Heiligenhauser Jungs, die musikalisch in den 80er Jahren aufwuchsen, zwischen Ruhrpott und Landeshauptstadt. Beeindruckt von der damals neuen alternativen Musik aus Zeche, Logo, Zwischenfall und Ratinger Hof. Endlich gab es was Neues: Waver, Punks und Rockabillys, die sich auch äußerlich von der Masse absetzten. 25 Jahre später treffen sich die drei wieder, Stefan (Gesang und Gitarre), Thomas (Schlagzeug) und Fritz (Bass). Die drei fangen an die Songs von damals zu spielen. P613 sind keine typische Rock-Cover-Band, die vorzugsweise den Mainstream von damals und heute spielen. Sie lieben und spielen 80er und 90er Independent, Punk und Rockabilly – und zeigten das bereits beim HeiligenRock. Karten kosten 12 Euro an der Abendkasse im Thum 1897, Hauptstraße 134, los geht es um 20 Uhr.

Benefizturnier mit Tombola

Die Verantwortlichen des Benefizturniers in Heiligenhaus. Foto: Katrin Schmidt

Kicken für den guten Zweck heißt es dann am Sonntag, 4. Juni: Ab 10 Uhr lädt da die Stadt Heiligenhaus zum insgesamt neunten Benefiz-Fußball-Hallenturnier ein. Statt findet das in der Sporthalle des Gymnasiums (Herzogstraße 75), die Veranstalter freuen sich über Zuschauer. Es lockt eine Tombola mit zahlreichen Gewinnen, der Erlös kommt dem Verein Wunschbriefe zugute. Der Verein wird eine Hüpfburg aufbauen und Kinderschminken anbieten.

Gunter Demnig war auch schon einige Male in Heiligenhaus, um Stolpersteine zu verlegen. Foto: Heinz-Werner Rieck / FUNKE Foto Services

Stolpersteine, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen, werden am Sonntag ebenfalls verlegt. Treffpunkt mit dem Künstler Gunter Demnig ist um 15.30 Uhr an der Jahnstraße 23, gemeinsam geht es weiter zur Hauptstraße 178. Verlegt werden die Steine von Friederika Frieda Jonassohn, Semmy Oss, Adele Oss geb. Ullmann und Klara Ullmann.

Programm der Abtskücher Tage

Bei den Abtskücher Tagen am Sonntag, öffnen alle Museen von 11 bis 17 Uhr ihre Tore. Im Waldmuseum und in der vogelkundlichen Sammlung kann man viel Spannendes aus der Natur erfahren, das Feuerwehrmuseum bietet neben seinen zahlreichen interessanten Objekten aus der Welt der Feuerwehr ein besonderes Ereignis an: In einem Feuerwehr-Oldtimer kann man einen Shuttle-Service zwischen den Museen nutzen. Kulinarische Spezialitäten wie Grillwurst, Waffeln und Kuchen bietet das Museum Abtsküche und lädt zum gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte des Museums und im Außenbereich ein. Ansonsten kann man seltenes Handwerk in Aktion sehen: Bandweber, handgefertigte Blaudruckstoffe und Filzarbeiten. Um 12 Uhr und um 14 Uhr gibt es einen Filzworkshop, um 13 Uhr veranstaltet die VHS Velbert/Heiligenhaus eine Stoffbeutelaktion für Kinder.

