Ungewöhnlicher Fund in Gebüsch: Polizei sucht Besitzer

Am Mittwoch, 15. November, haben Polizeibeamte diese hochwertigen Gartengeräte in Heiligenhaus gefunden.

Heiligenhaus. Auf einem Schulgelände in Heiligenhaus wurden ein hochwertiger Laubbläser und ein Kantenschneider entdeckt. Wem gehören die Geräte?

Mit diesem Fund hätten die Polizisten, die am Mittwochabend (15. November) gegen 22.30 Uhr das Außengelände einer Schule an der Herzogstraße in Heiligenhaus kontrollierten, nicht gerechnet: In einem Gebüsch an der Gebäuderückseite – angrenzend zu einem Grundstück – fanden die Beamten sowohl einen Laubbläser als auch einen Kantenschneider der Marke „Stiehl“.

Die Einsatzkräfte stellten die hochwertigen Gartengeräte als Fundsache sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Trotz intensiver Ermittlungen konnten die Gartengeräte bisher weder ihrem ursprünglichen Besitzer noch einer Diebstahlstat zugeordnet werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus entgegen

Aus diesem Grund wendet sich die Polizei nun mit einem Foto der Markengeräte an die Öffentlichkeit, um weitere Hinweise zur Herkunft zu erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 93126150, jederzeit entgegen.

