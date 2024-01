Ungewöhnliche Beute bei Einbruch in Heiligenhaus

Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in das Einfamilienhaus in Heiligenhaus (Symbolbild).

Heiligenhaus Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus am Birkenweg eingedrungen. Neben Schmuck entwendeten sie auch andere edle Gegenstände.

Am Samstag, 13. Januar, sind Unbekannte zwischen 16.35 und 18.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am Birkenweg in Heiligenhaus eingedrungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Haus. Entwendet wurden laut Polizei Schmuck und Silbergeschirr.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, kann sich bei der Polizei in Heiligenhaus melden

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus