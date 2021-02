Unfallfluchten bleiben in Heiligenhaus ein Ärgernis

Einige Unfallfluchten hat es in Heiligenhaus wieder in den letzten Tagen gegeben (Symbolbild).

Heiligenhaus. Immer wieder kommt es im Stadtgebiet zu Unfallfluchten. Drei waren es wieder in den letzten Tagen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein frischer Schaden am Auto, aber kein Verursacher in Sicht: Erneut kam es in den letzten Tagen zu Verkehrsunfallfluchten in der Heide und am Selbecker Markt.

Auf einem Parkplatz an der Kurt-Schumacher-Straße kam es am Samstag zu einem Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Halter eines braunen VW Passat hatte sein Fahrzeug gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er um 17.30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Radkasten hinten rechts fest.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Auf dem Parkplatz am Selbecker Markt hatte ein Halter seinen schwarzen 3er BMW am Donnerstagabend abgestellt. Am Freitagnachmittag kehrte er zu seinem Auto zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am rechten hinteren Kotflügel sowie an der Stoßstange fest. Auch hier entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Freitag parkte zwischen 7.45 Uhr und 16.15 Uhr ein schwarzer PKW Seat Ibiza auf einem Parkplatz an der Kettwiger Straße 20. In dieser Zeit wurde der Seat von einem bislang noch unbekanntenanderen Fahrzeug an der Beifahrerseite angefahren und dabei stark verkratzt. Der so entstandene Karosserie- und Lackschaden allein am Ibiza wird auf 1100 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 /9312-6150 jederzeit entgegen.

