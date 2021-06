Der Sprinter überholte einen Traktor der Marke Steyr und beschädigte dabei seine rechte Schiebetür an einer Holzzange (Symbolbild).

Polizei Unfallflucht in Heiligenhaus: Traktor beschädigt Sprinter

Heiligenhaus. Mal wieder ist es zu einer Unfallflucht in Heiligenhaus gekommen. Gesucht wird aber nun der Wagen, der einen Schaden davon getragen hat.

Ein Überholmanöver mit möglicherweise teurem Schaden: Zu einer Unfallflucht ist es mal wieder in Heiligenhaus gekommen. Passiert ist diese am Mittwoch gegen 12 Uhr.

Ein 22-jähriger Heiligenhauser war mit einem Traktor der Marke Steyr auf dem Nordring in Richtung Abtskücher Straße unterwegs. Seinen Angaben zufolge, teilt die Polizei mit, wurde er in einer Linkskurve von einem weißen Mercedes Sprinter mit Düsseldorfer Kennzeichen überholt.

Sprinter-Fahrer entfernte sich vom Unfallort

Dabei touchierte der Sprinter-Fahrer eine am Traktor angebrachte Holzzange. Am Sprinter entstand ein Sachschaden im Bereich der rechten Schiebetür. Der Traktor wurde nicht beschädigt. Der Sprinter-Fahrer entfernte sich vom Unfallort über die Abtskücher Straße in Richtung Hauptstraße/Südring.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02056 / 93126150 jederzeit entgegen.

