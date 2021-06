Unfallflucht an Carl-Fuhr-Straße: Polizei bittet um Hinweise

Ein grauer Kia Stonic wurde in Heiligenhaus beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Ein frischer Unfallschaden, aber kein Verursacher zu sehen: Das erlebte bereits am letzten Donnerstag, 27. Mai, der Inhaber eines Kia Stonic, als er zu seinem Fahrzeug an der Carl-Fuhr-Straße zurückkehrte. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu dieser Unfallflucht.

Über Nacht stehen gelassen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27. Mai 2021 hatte die Fahrerin ihr graues Fahrzeug gegen 19 Uhr am linken Fahrbahnrand, unmittelbar vor der Einmündung zur Hauptstraße, abgestellt. Als sie am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest.

Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 9312-6150 jederzeit entgegen.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus