Foto: Polizei ME

Kriminalität Und wieder brennt ein Altpapiercontainer in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Am Mittwoch wurde ein Behälter in der Bayernstraße angezündet. Auch diesmal geht die Heiligenhauser Polizei von Brandstiftung aus.

Es nimmt kein Ende: Am Mittwochnachmittag hat wieder ein Altpapiercontainer gebrannt – diesmal in der Bayernstraße. Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Anwohner haben das Feuer entdeckt

Gegen 13.35 Uhr haben Anwohner der Bayernstraße den brennenden Altpapiercontainer auf einer Freifläche in Höhe der Haus-Nummer 25 entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Dennoch wurde Plastikcontainer durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Absichtlich gelegt

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Ob das Brandgeschehen mit bereits zurückliegenden Containerbränden in der Stadt in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandausbruch sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heiligenhaus, 02056 9312 6150, in Verbindung zu setzen.