Brand Unbekannte zünden Toilettenhäuschen in Heiligenhaus an

Heiligenhaus. Vor der Polizeiwache haben Unbekannte an Dixi-Klo angezündet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht weitere Zeugen.

Auf dem Gelände der derzeit wegen Renovierungsarbeitengeschlossenen Polizeiwache Heiligenhaus am Höseler Platz haben unbekannte Täteram frühen Samstagmorgen (13. Februar eine mobile Dixi-Toilette angezündet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gegen 6.45 Uhr meldeten Zeugen Polizei und Feuerwehr einen Brand auf dem Gelände der Polizeiwache an der Hauptstraße. Vor Ort fanden die Beamten ein brennendes mobiles Toilettenhäuschen, das linksseitig neben dem neu gebauten Eingang aufgestellt war. Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das aus Kunststoff bestehende Toilettenhäuschen stark beschädigt wurde. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Ob die aktuelle Tat mit der Brandserie an Müllcontainern in Heiligenhaus in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Heiligenhaus, 02056 9312 6150, in Verbindung zu setzen.