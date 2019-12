Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umfrage zu Gottesdienstwünschen

Um zu erfahren, was für Gottesdienste zu welchen Zeiten und an welchem Ort von den Gemeindemitgliedern gewünscht werden, hat die evangelische Kirche in der Stadt eine Umfrage gestartet. Dies erfolgt über einen Einleger in dem Gemeindebrief, wie Peter Wahlsdorf, Vorsitzender des Presbyteriums, erläutert.

Bis Ende Februar haben die Befragten nun Zeit, ihre Vorstellungen zu äußern – etwa auch, welche Sondergottesdiente sie gerne hätten.