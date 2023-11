Überraschung beim Hoppeditz-Erwachen in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Es war diesmal ein ganz besonderes Hoppeditz-Erwachen im Heiligenhauser Rathaus-Innenhof. Schon am Morgen waren die Narren in Feierlaune.

Der Regenschauer war gerade verschwunden, da zog es am Samstagmorgen rund 100 Menschen in den Rathaus-Innenhof, um offiziell in die fünfte Session zu starten: Zum ersten Mal begrüßte eine Hoppeditzin, nämlich Heike Wietch, die Narren und Närrinnen, die mit Bier und Sekt schon in Feierlaune waren.

Hoppeditz kritisiert die Heiligenhauser Politik

Einiges laufe ja derzeit nicht so rund, meckerte das Oberhaupt der Narren und forderte den Ersten Beigeordneten Björn Kerkmann zu einer Gegenrede auf. Beide wurden mit viel Applaus bedacht, bevor die Stadtgarde der Heljens-Jecken, die Rhienstädter und Sunny Hill für gute Stimmung sorgten. „Mir all sin jecke Heljens“ ist das Motto der Session.

Im Innenhof des Heiligenhauser Rathauses feierten die Narren das Erwachen des Hoppeditzes und damit den Start der Session. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Bis Januar ruhen sich die Jecken, bevor es dann richtig losgeht:

12. Januar: Standarteneinzug um 17 Uhr auf dem Kirchplatz.

19. Januar: Karnevalssitzung in der Aula des IKG, 19 Uhr.

7. Februar: Narrenwecken auf dem Rathausplatz, ab 16 Uhr

8. Februar: Sturm aufs Rathaus, Warm-up ab 10 Uhr, Sturm um 11.11 Uhr am Rathausplatz.

10. Februar: Nelkensamstagszug - der Zug startet um 14:11 Uhr ab Hauptstraße / Ecke Bayernstraße.

14. Februar: Hoppeditzbeerdigung um 17 Uhr im Thum.

