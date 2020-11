TTC 1931 trauert um langjähriges Mitglied

Heiligenhaus. Der TTC Heiligenhaus trauert um sein langjähriges Mitglied Horst-Herbert Kraus. Der 75-Jährige war im Oktober nach langer Krankheit verstorben.

Der TTC 1931 Heiligenhaus trauert um Horst-Herbert Kraus, der am 25. Oktober nach langer Krankheit verstarb. Der 75-Jährige hatte dem TTC als Mitglied mehr als 60 Jahre angehört. Schon sehr früh hatte sich Horst-Herbert Kraus auch in der Führung des Tischtennisclubs engagiert, lange Jahre war er als Geschäftsführer und auch als Beisitzer tätig. Seine sportliche Laufbahn hat ihn bis hinauf in die Landesliga geführt. Daneben war sein umfangreiches Wissen und Können auf Verbandsebene gefragt. Kraus bekleidete über mehrere Jahrzehnte unter anderem die Positionen als zweiter Vorsitzender, als Damen- und Jugendwart sowie als Spruchausschussvorsitzender im Kreis Niederberg. Sein Funktionärsschaffen wurde durch viele Ehrungen gewürdigt und anerkannt. Seine Berufung zum Schiedsrichter bei den Tischtennisweltmeisterschaften 1969 in München bezeichnetet Hans-Herbert Kraus immer als herausragendes Erlebnis seines Sportlerlebens. Der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Tillmann, betont, mit dem Tod von Horst-Herbert Kraus habe man einen wertvollen Freund und Sportkameraden verloren.