Bauarbeiten Treppe am Heiligenhauser Mahnmal wird wieder hergerichtet

Heiligenhaus. Seit vielen Jahren ist die Treppe zum Heiligenhauser Mahnmal nicht mehr passierbar. Nun erhält die Stadt 300.000 Euro für die Herrichtung.

Marode ist sie schon seit vielen Jahren, die Treppe am Mahnmal – nun soll sie saniert werden. Das teilen der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Heinisch sowie die Grünen-Abgeordnete Ina Besche-Krastl mit. 304.000 Euro erhält Heiligenhaus somit für die Aufwertung der Treppen am Mahnmal zum Aufenthaltsort. Möglich wird dies im Rahmen der Städtebauförderung 2023.

Insgesamt werden in ganz Nordrhein-Westfalen 225 Projekte in Höhe von 386,2 Millionen Euro gefördert, im Kreis Mettmann erhält unter anderem Velbert 1,43 Millionen Euro für die Umgestaltung der Außenanlage des Schlosses Hardenberg sowie für die Innenstadtaufwertung.

Heiligenhauser Mahnmal soll eine Aufwertung erfahren

Das Mahnmal an sich fällt an der Wiese Hülsbecker Straße nicht besonders ins Auge. Das könnte sich nun ändern. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Sanierung rund ums Mahnmal ist Teil des sogenannten Iseks Innenstadt, teilt Immobiliendezernent Björn Kerkmann auf WAZ-Nachfrage mit: „Wir wollen hier wieder eine bessere Anbindung an die Innenstadt hinbekommen, in dem wir den historischen Treppenaufgang wiederherrichten.“ Die Fläche rund ums Mahnmal solle auch aufgebessert werden und somit eine Aufwertung erfahren. Starten sollen die Bauarbeiten laut Kerkmann noch in diesem Jahr.

Die Treppe zum Mahnmal zur Karlstraße hinunter ist abgesperrt. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Unsere Städte sind die zentralen Lebensorte für die Menschen in NRW“, so Ina Besche-Krastl. Jan Heinisch stellt die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen „wie schon bei vielen anderen unserer örtlichen Projekte“ als einen verlässlichen Partner heraus, „ diesmal geht es um die Aufwertung der Treppen am Mahnmal zum Aufenthaltsort, einen Verfügungsfonds, die Unterstützung privater Baumaßnahmen zur Verbesserung des Stadtbildes und die Fortsetzung des Zentrenmanagements.“

Die Städtebauförderung mache Brachflächen zu lebendigen Zentren, Plätze zu Treffpunkten und Bauwerke zu Wahrzeichen. An der Finanzierung der ausgewählten Projekte des Städtebauförderprogramms 2023 werden sich nach aktueller Planung die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit 202,9 Millionen Euro, der Bund mit 146,6 Millionen Euro und die Europäische Union mit rund 36,7 Millionen Euro beteiligen.

