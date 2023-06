Bildimpressionen vom ersten Tag des beliebten Stadtfestes in Heiligenhaus.

Heiligenhaus feiert Toller Stadtfest-Auftakt in Heiligenhaus – so geht’s weiter

Heiligenhaus. Wir haben viele Fotos vom Stadtfest-Start in Heiligenhaus. Auch am Wochenende ist rund ums Rathaus und auf dem Kirchplatz viel Programm.

Ihren Wohnsitz verlegen etliche Heiligenhauser zumindest gefühlt bis Sonntag auf den Rathausplatz, auf dem Kirchplatz werden liebevoll Sandburgen gebaut und die Hauptstraße wird zur Flaniermeile: Das Stadtfest 2023 hat begonnen und sich bereits am Eröffnungstag als Publikumsmagnet erwiesen.

„Das Stadtfest ist ein, wenn nicht sogar der Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Es ist eine Tradition, wenn nicht sogar schon legendär“ eröffnete Bürgermeister Michael Beck gut gelaunt am Donnerstagnachmittag die viertägige Feier. „In ihren Kalendern haben ganz viele Menschen diese Tage eingekringelt, auch die aus den Partnerstädten. Wir freuen uns sehr über den Besuch unserer Freunde aus Mansfield, Basildon und Zwönitz.“

Vereinsmeile mit Rekordbeteiligung

Bei der Vereinsmeile am Sonntag (11 bis 18 Uhr) wird es eine Rekordbeteiligung geben, am Samstag wartet die beliebte Trödelmeile (9 bis 16 Uhr), viel Musik und leckeres Essen gibt es sowieso. Kulturamtschefin Kathrin Neuhaus erinnerte angesichts der Aussicht auf auch wettertechnisch heiße Tage daran, „an Sonnenschutz und Mütze“ zu denken.

Bürgermeister Beck findet passende Worte zur Fest-Eröffnung

Sand, Strandstimmung und Stadtfest – das gehört in Heiligenhaus einfach zusammen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Traditionell begrüßte auch der Nachtwächter aus Zwönitz die Stadtfestgäste mit seinen Reimen: „Ich hör die Feierglocken schlagen“, verkündete er unter anderem und spielte augenzwinkernd darauf an, dass es noch zu früh am Abend sei, um wie sonst von ihm erwartet eine gute Nacht zu wünschen. „Viele Menschen haben sich viel Mühe gegeben. Wir hoffen auf ein friedliches und unvergessliches Fest!“, fasste Michael Beck zusammen, was sich wohl alle Heiligenhauser vom Stadtfest 2023 wünschen.

Hier findet das Stadtfest 2023 in Heiligenhaus statt

Kirchplatz: Großer Strand und Sandspielplatz mit Liegen, Palmen, Cocktail-Bar, Speisen und Getränken

Rathausplatz: Ein Mix aus Künstlern und kulinarischen Leckereien aus den Partnerstädten Basildon, Mansfield, Meaux und Zwönitz

Hauptstraße: Flaniermeile

Bühnenprogramm beim Stadtfest 2023 in Heiligenhaus

Freitag, 9. Juni

15.30 Uhr | Heiner Rusche (Mitmach-Konzert für Kinder)

17.30 Uhr | Gone Country (New Country-Rock)

19.00 Uhr | Kick’n’Rush (Skiffle)

20.00 Uhr | Proms (Rock, Pop, Funk und HipHop)

Samstag, 10. Juni

12.00 Uhr | Musikschule Heiligenhaus (verschiedene Ensembles)

14.00 Uhr | Kick’n’Rush (Skiffle)

15.30 Uhr | Anton (Familienpop)

17.30 Uhr | The Travellers (Songs der 50er bis 2000er im Vintage-Gewand)

20.00 Uhr | The Juicy Souls (Soul der 60er und 70er)

Sonntag, 11. Juni

12.00 Uhr | Alexander Seidl (Singer-Songwriter)

13.00 Uhr | Tanzschule Heilgl

14.30 Uhr | HeiLiners (Line Dance)

15.30 Uhr | Musical-Hits (Kinder der Starlight Musical Academy Velbert)

17.00 Uhr | The Magic Mumble Jumble (Jazz, Pop, Indie, Folk)

