Natur Tierisch was los am Heiligenhauser Abtskücher Stauteich

Heiligenhaus. Auch wenn das Wetter derzeit nicht frühlingshaft anmutet, der Fauna macht es nichts aus: In der Heljenser Abtsküche gibt es tierischen Nachwuchs.

Ganz schön viel los ist derzeit wieder am Abtskücher Stauteich: Nachdem die Höckerschwäne bereits am Muttertag ihren Nachwuchs präsentierten, legen nun auch die Stockenten nach.

Auch ein gelbes Entlein ist dabei: Das könnte später einmal weiß sein, muss aber nicht, weiß Förster Hannes Johannsen: „Bei den Wildtieren gibt es einfach auch viel Durchmischung.“ Stock- und Hausenten könnten sich dabei auch paaren.

Ordnungsamt bittet um Rücksichtnahme

Nun gehen sie also auf Entdeckungstour am Stauteich – und dabei müssen sie auch schon ihre Kletterfähigkeiten beweisen: Durch das windige und regnerische Wetter sind jede Menge Blätter und Äste an die Ufer gespült worden. Doch das scheint den Entchen nicht viel auszumachen.

Wer sich am Stauteich den süßen Nachwuchs von Schwan, Ente, Nutria und Co ansehen will: Bitte Abstand halten und nicht füttern, und Hunde bitte anleinen, so das Ordnungsamt.

