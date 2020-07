THW sichert Gebäude auf ehemaligem KiNi-Gelände

Heiligenhaus. Am Freitagabend musste das THW zu einem, Großeinsatz auf dem ehemaligen KiNi-Gelände am Südring ausrücken. Rund 30 Helfer waren im Einsatz.

Am vergangenen Freitagabend, 17. Juli, hatte das Ordnungsamt zerschlagene Fenster an dem Gebäude auf dem ehemaligen KiNi-Gelände am Südring festgestellt. Weil dadurch die Möglichkeit des unbefugten Betretens geben war, musste das Gebäude unmittelbar gesichert werden. „Im Innerendes Gebäudes befinden sich gefährliche Stellen, deshalb haben wir uns dazu entscheiden, das Objekt durch die Einsatzkräfte des THWs verschließen zu lassen“, erklärt Fachbereichsleiterin Kerstin Ringel auf WAZ-Nachfrage.

Schwierigkeiten beim Einsatz

Nach Alarmierung der beiden THW-Bergungsgruppen aus Heiligenhaus und weiteren Einsatzkräften wurde

Großeinsatz für den THW Ortsverband Heiligenhaus/(Wülfrath am Südring. Foto: THW Heiligenhaus

zusätzlich noch Verstärkung aus dem Ortsverband Velbert angefordert. Mit rund 30 Helfern wurden die Zugangsmöglichkeiten gesichert, was sich aus zweierlei Hinsicht schwierig gestaltete: Zum einen stellte sich allerdings heraus, dass mehr Holzplatten als vorhanden benötigt wurden. Die Firma Holz-Müller aus Heiligenhaus war jedoch noch in der Nacht bereit, das THW mit dem notwendigen Material auszustatten. Zum anderen stießen die THW-Mitarbeiter auf zahlreiche Deckendurchbrüche in der Fabrikhalle fest, die zuerst speziell abgesichert werden mussten, um mögliche Abstürze der Einsatzkräfte zu verhindern. Am frühen Morgen endete der Einsatz mit einem Frühstück für die eingesetzten Einsatzkräfte in der Unterkunft des THW Heiligenhaus/Wülfrath. Die weiteren Maßnahmen obliegen nun dem Eigentümer der Immobilie.