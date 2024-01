Tempokontrollen: Der „Superblitzer“ bleibt in Heiligenhaus

Heiligenhaus Zu schnelle Autofahrer müssen mit teuren Fotos rechnen. Wo der semistationäre Blitzer steht – und wo es mobile Kontrollen gibt.

Für die Woche 29. Januar bis 4. Februar haben die Kreispolizei und der Kreis Mettmann umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen in Heiligenhaus geplant.

Wie immer werden einige – nicht aber alle – Kontrollstandorte im Vorfeld bekannt gegeben.

Hier blitzt es am 29. und 30. Januar in Heiligenhaus

Am Montag, 29. Januar, blitzt es in Heiligenhaus an der Rheinlandstraße und Hülsbecker Straße, am Dienstag, 30. Januar, an der Langenbügeler Straße und erneut an der Rheinlandstraße.

Die Kontrollstellen am 1. und 2. Februar

Für Donnerstag, 1. Februar, sind in Heiligenhaus Kontrollen auf dem Nordring und Südring geplant, für Freitag, 2. Februar, auf der Talburgstraße und Hauptstraße.

Hier steht der „Superblitzer“ des Kreises Mettmann

Zudem wird der Einsatz des „Superblitzers“ in Heiligenhaus verlängert: Er steht weiterhin an der Velberter Straße. Dort ist Tempo 30 erlaubt.

