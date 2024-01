Baris Ülker (l.) und Martin Faulhaber von Taxi Platte in Heiligenhaus sorgen dafür, dass Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher am Ziel ankommen.

Frauen-Nacht-Taxi Taxifahrer sind in Heiligenhaus auch Bodyguards für Frauen

Heiligenhaus Nachts allein unterwegs – das macht vielen Frauen Angst. Das Heiligenhauser Taxiunternehmen Platte reagiert darauf mit neuem Angebot.

Nach dem Feiern sicher nach Hause kommen, das wünscht sich Taxi Platte für jeden Kunden. Besonders aber für Frauen gibt es nun einen neuen Service des Heiligenhauser Familienunternehmens.

Wer das Code-Wort „Frauen-Nacht-Taxi“ bei der Bestellung des Fahrdienstes nennt, bekommt nicht nur ein normales Taxi, denn „je nach Wohnlage oder Ort der Feierlichkeiten ist der Weg locker noch mehr als 20 Meter von der nächsten Haltemöglichkeit eines Taxis entfernt“, erklärt Baris Ülker, genannt Baro, Disponent der Taxizentrale. „Beim Frauentaxi holt unser Fahrer die Kundin aber an der Haustür ab und bringt sie auch vor Ort bis an die Tür.“ Frei nach dem Motto, „nennen Sie das Code-Wort, wir kümmern uns um den Rest“, leitet der Disponent alles für den neuen Service in die Wege.

In der Heiligenhauser Taxizentrale an der Hauptstraße hat Fares Platte alle Fahrten im Blick. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Personal von Taxi Platte in Heiligenhaus ist für das Frauen-Nacht-Taxi geschult

Für diesen neuen Service wurde das Personal besonders geschult. Und nicht nur das: „Da wird dann kein 45-Kilo-Mann für die Fahrt kommen“, erklärt Baro. „Es sind kräftige Männer, die auch einen geschulten Blick für die Situation haben – eben Sicherheit vermitteln.“ Ein Bodyguard auf Zeit für den Fahrgast: „Die Fahrer haben eine Weitsicht und schauen im Vorfeld nach rechts und links, ob man gefahrlos aussteigen kann“, begleiten dann die Kundin bis zum Ziel und gehen erst dann zum Taxi zurück, wenn klar ist, dass die Kundin sicher angekommen ist. Dieser Service „bietet den Kundinnen ein Gefühl von Schutz und Sicherheit“.

Spezielle Frauenfahrten bietet Taxi Platte seit November an

Seit Mitte November bietet das Familienunternehmen Taxi Platte diesen Dienst an. Über die Umsetzung hat Inhaber Fares Platte schon länger nachgedacht. Denn „wir kennen unsere Heiligenhauser und sie kennen uns auch“. Und als der Inhaber seine Idee mit den Fahrgästen teilte, stellte er schnell die Begeisterung fest und beschloss spontan, die Idee Frauen-Taxi umzusetzen.

Das Frauen-Nacht-Taxi erfreut sich von der ersten Fahrt an großer Beliebtheit. Sind es an einem Samstag sonst etwa 100 bis 120 Fahrten abends und in der Nacht, rechnet der Disponent nun mit etwa 30 bis 35 Fahrten aufgrund des Angebots für Frauen zusätzlich. „Viele Frauen gehen gerne in Stammrestaurants oder Kneipen, um dort Bekannte zu treffen, aber der Weg dahin, der ist oft schwieriger als gedacht.“

Frauen-Nacht-Taxi in Heiligenhaus macht Unternehmungen sicherer

Das Frauen-Nacht-Taxi mache die Unternehmungen der „Damenwelt einfach sicherer“ und auch für Eltern sei das ein besseres Gefühl, ist sich der Disponent sicher. Denn natürlich bietet das Taxiunternehmen diesen Service auch für Jugendliche an. Seien es Mädchen oder Jungs. „Einmal hat mich eine Mutter angerufen“, erinnert sich Baro. Verzweifelt erzählte sie „dass ihr Sohn irgendwo an einer Bushaltestelle steht und sie wisse nicht, wo.“ Kurzerhand hat er sich die Telefonnummer geben lassen, einen Taxifahrer zum Jungen navigiert und nur kurze Zeit später schloss die besorgte Mama ihren Jungen erleichtert und wohlbehalten in die Arme.

Ausgehen ohne Angst dank Frauen-Nacht-Taxi aus Heiligenhaus

Baro weiß, dass die Sorgen über die sichere Heimkehr in der Nacht bei Frauen zugenommen haben. „Viele haben Angst davor, ausgeraubt oder belästigt zu werden.“ Oft sei das ein Grund, sich am Ende gegen das Ausgehen zu entscheiden. „Alle sind froh, dass es das Frauen-Nacht-Taxi gibt.“ Und so gehen die Fahrten auch mal nach Köln oder Düsseldorf. Alles kein Problem.

Baro und sein Team kennen die Kunden. Und Service gibt es nicht nur für Frauen und nicht nur bei Nacht. „Für uns sind die Kunden nicht nur Fahrgäste. Wir machen Dialysefahrten, Krankheitsfahrten, fahren Kunden, denen geht es nicht gut, die Schwierigkeiten im Alltag haben. Wir begleiten und unterstützen und natürlich tragen wir auch Gepäck jeden Tag.“ Und der Disponent weiß: „Jeder hat eine andere Geschichte. Und wir versuchen, das Leben zu erleichtern.“

>>> Kontaktdaten von Taxi Platte

Taxi Platte übernahm Mitte April 2023 die altbekannte Rufnummer von „Taxi 6666“. Wer den Service vom Frauen-Nacht-Taxi in Anspruch nimmt, zahlt lediglich den normalen Fahrpreis.

Der persönliche Bringservice bis vor die Tür ist ein kostenloser Zusatzservice. Kontakt und Buchung sind möglich über die Rufnummer von Taxi Platte, 02056 6666. Alle Infos gibt es auch im Internet unter www.taxizentrale-heiligenhaus.de

