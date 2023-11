Tafel macht Weihnachten in Velbert und Heiligenhaus schöner

Am Tafel-Standort Velbert-Mitte können – wie auch in Heiligenhaus und Langenberg – Weihnachtstüten abgegeben werden.

Jeder kann ganz einfach helfen – und eine Weihnachtstüte mit Leckereien packen. Diese gibt die Tafel Niederberg dann an Bedürftige ab.

Gleich dreimal Weihnachten wird es, wenn im Dezember die Weihnachtstütenaktion der Tafel Niederberg bereits zum 16. Mal stattfindet: Für Schenker, Beschenkte und die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Tafelteams ist diese Aktion immer wieder etwas ganz Besonderes.

Lesen Sie auch: Wie Tonnen an Lebensmitten zur Tafel nach Velbert kommen

Wenn Tanja Högström, Koordinatorin der Tafel Niederberg, an die letzte Weihnachtstütenaktion zurückdenkt, dann fällt ihr rasch die Viertklässlerin ein, die zunächst mit der Schulklasse ein paar Weihnachtstüten für die Tafelgäste packte. „Und dann wollte sie unbedingt noch eine ganz eigene machen, in die alle ihre Lieblingslebensmittel sollten. Da war dann einiges an Süßigkeiten dabei, aber auch Klöße und andere klassische Zutaten für ein Weihnachtsessen“. Das Mädchen strahlte, als es mit seiner Mutter die Tüte ablieferte, die Helfer freuten sich über die Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft und der Empfänger der Tüte über ein tolles Geschenk.

In diesem Jahr hat die Tafel Niederberg 1400 Berechtigungskarten ausgegeben

„Und das ist eben gleich dreimal Weihnachten“, erklärt Tanja Högström. 2023 wurden 305 Tüten allein in Heiligenhaus ausgegeben, in Velbert-Mitte waren es 537, in Langenberg weitere 240. Der Bedarf ist seitdem noch gewachsen: „In diesem Jahr haben wir 1400 Tafel-Karten ausgegeben, die dazu berechtigen, einmal pro Woche an einem Standort einzukaufen“, berichtet Högström. „Derzeit kommen viele Rentner dazu und auch Menschen, die arbeiten, aber bei denen das Geld trotzdem nicht reicht.“

Die Lebensmittel für die Tafel in Velbert und Heiligenhaus werden weniger

Die Lebensmittel, die der Tafel zur Verfügung stehen, werden dagegen kontinuierlich weniger, „2021 haben wir noch circa fünf Tonnen am Tag abholen können, mittlerweile sind es nur noch 1,8 Tonnen pro Tag“. Das liegt auch daran, dass viele Supermärkte mittlerweile eigene Aktionen wie die Rettertüten ins Leben gerufen haben, fast überall gibt es zudem ein Regal mit Lebensmitteln, die sich kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum befinden.

Viele Ehrenamtliche der Tafel sorgen dafür, dass die gespendeten Tüten ausgegeben werden – hier ein Archivfoto aus dem vergangenen Jahr. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Umso wichtiger, dass zu Weihnachten auch die Tafelkunden einen tollen Weihnachtstisch decken können: „Bestimmte Gruppen, Firmen und Parteien haben schon angefragt, wann es wieder losgeht“, jeder neue Spender ist aber ebenso herzlich willkommen.

Diese Dinge können in die Weihnachtstüten gepackt werden

In die Tüten oder Körbe dürfen zum Beispiel Kaffee, Nudeln, Klöße, Suppen, Plätzchen, Pudding oder Gemüsekonserven. Högström: „Auch ein Gutschein vom Metzger oder Fleischkonserven sind toll, ganz besonders freuen sich die Empfänger, wenn auch eine Kerze, eine Packung Servietten, eine nette Karte oder sonst eine individuelle Gabe ihren Weg in die Tüte findet.“

Hier können Tüten in Velbert und Heiligenhaus abgegeben werden

Kerstin Peters, Leiterin des Tafel-Standortes Heiligenhaus, Sascha Bauer und Tafel-Koordinatorin Tanja Högström hoffen auf viele Spenden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Annahme der Spenden ist am Samstag, 16. Dezember, zwischen 11 und 16 Uhr an den Tafel-Standorten an der Rheinlandstraße 26 in Heiligenhaus, Mettmanner Straße 53 in Velbert-Mitte und Kreiersiepen 7 in Velbert-Langenberg. Ausgegeben werden die Geschenke dann in der Folgewoche an den jeweiligen Öffnungstagen der Standorte.

Lesen Sie auch: Tafel setzt in Langenberg auf neue Art der Ausgabe

Wobei „ausgegeben“ nicht richtig ist: „Jeder und jede darf sich eine Tüte aussuchen, die ihr oder ihm gut gefällt. Da sehen wir dann ganz viele strahlende Augen, für die Tafelgäste ist das keine Selbstverständlichkeit. Manche bringen als Dankeschön dann auch den Ehrenamtlichen Plätzchen oder Kuchen mit“.

Es gibt auch Weihnachtstüten für Menschen, die sonst nicht zur Tafel kommen

Übrigens darf auch jeder eine Tüte abholen, der sonst nicht zur Tafel kommt, aber seine Bedürftigkeit nachweisen kann. „Für viele ist diese Aktion ein Highlight, weil sie etwas Besonderes auf den Tisch stellen können, vielleicht auch die Familie einladen, was sonst eben nicht geht“, weiß Tanja Högström.

>>> Auch Geldspenden sind möglich

Und auch für diejenigen , die keine Zeit finden, selbst eine Tüte zu packen, gibt es eine Möglichkeit: Wer 25 Euro spendet, für den packen die Tafel-Mitarbeiter weihnachtliches Essen für eine Tüte ein.

, die keine Zeit finden, selbst eine Tüte zu packen, gibt es eine Möglichkeit: Wer 25 Euro spendet, für den packen die Tafel-Mitarbeiter weihnachtliches Essen für eine Tüte ein. Gespendet werden kann über Paypal: www.paypal.me/TafelNiederberg

über Paypal: www.paypal.me/TafelNiederberg Es gibt auch ein Spendenkonto, dessen Nummer auf der Seite www.bergische-diakonie.de/tafel zu finden ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus