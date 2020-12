Tafel Heiligenhaus: Ein Weihnachtsmenü für alle

Heiligenhaus. Auch in Heiligenhaus wurden wieder Weihnachtstüten mit Lebensmitteln für Tafelkunden gespendet. Und das trotz vieler Veränderungen

Die diesjährige Weihnachtstütenaktion der Tafel Niederberg war in allen drei Städten besonders aufregend – von Routine und Gelassenheit keine Spur. Und trotzdem: Alleine in Heiligenhaus wurden von großen und kleinen Bürgern 238 Tüten liebevoll gepackt - mit Lebensmittelspenden, mit kleinen Geschenken und anderen Aufmerksamkeiten.

1237 Weihnachtstüten für Tafelgäste

Die Weihnachtsfrauen der Tafel zeigen, wie schön und liebevoll die Tüten gepackt sind Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Durch die seit Wochen stattfindende kontaktarme Übergabe über die Standortfenster der Tafelräume an der Schulstraße war die Übergabe der Tüten kein großes logistisches Problem. Insgesamt sind bei der Tafel Niederberg in diesem Jahr 1237 Weihnachtstüten eingegangen – in Wülfrath waren es 369, in Velbert 409 und in Langenberg 221. Das sind wesentlich mehr als in den vergangenen zwei Jahren: 2018 waren es 1001 Tüten und im letzten Jahr 1076 Tüten. Viele Schulen waren darunter, in Heiligenhaus haben sich die Gesamtschule und die Isenbügeler Adolf-Clarenbach-Grundschule beteiligt.

Schüler wollen Gutes tun

Neben haltbaren Lebensmitteln wie Kaffee, Reis, Nudeln, Klößen, Konserven gab es gerade von den Schülern zusätzliche Geschenke in Form von Kuscheltieren, selbstgemalten Weihnachtskarten oder persönlichen Briefen. Die Schüler der achten Klassen hätten in diesem Jahr coronabedingt kein Sozialpraktikum machen können, wollten aber trotzdem Gutes tun, erklärte Lehrerin Debora Ostermann zur Motivation der Gesamtschüler, sich an der Tafelaktion zu beteiligen.

Ansturm geringer als sonst

Der Ansturm an allen Ausgabestellen war im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich verhaltener, was daran lag, dass viele Tafelgäste Sorge vor dem erwarteten Besucherandrang der Vorjahre hatten. Weil den Teams diese Angst bekannt war, werden viele Tüten in den kommenden Tagen ausgeliefert, Diesmal sind es 778, die an Privathaushalte und wie in den Vorjahren auch, an Schutzeinrichtungen für Frauen, an Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, an bedürftige Klienten in Ambulant betreuten Wohnformen sowie Haus Wendepünktchen und Café Intakt in Velbert per Fahrzeug ausgeliefert werden.

Tafel dankt allen Spendern und freiwilligen Helfern

Die Tafel dankt den vielen Spendern für ihr großes Engagement: Jede Tüte sei ein Stück Menschlichkeit und zeige die Verbundenheit mit Menschen in anderen Lebenssituationen. Zudem freut sich das Team auch über die große Mithilfe aller Ehrenamtlichen. „Wir danken unseren freiwilligen Helfern, dass sie immer wieder neue Wege mit uns gehen und offen für Veränderungen und Experimente sind. Gewohnte Abläufe immer wieder neuen Gegebenheiten anpassen ist nicht einfach und fordert von allen Geduld, Gelassenheit und Großmut", erklärt Renate Zanjani, Leiterin der Abteilung Sozialdienstleistungen und der Tafel Niederberg.