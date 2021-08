SUV bei Unfallflucht in Heiligenhaus schwer beschädigt

Heiligenhaus. Mindestens 1000 Euro Schaden entstanden durch eine Fahrerflucht an einem Mercedes GLE. Die Polizei sucht nun angebliche Zeugen und einen Lkw.

Schwer beschädigt wurde am Mittwochmorgen ein parkender SUV bei einer Unfallflucht. Der schwarze Mercedes GLE 450 parkte gegen 11 Uhr an der Hauptstraße, Höhe Nummer 126a, am rechten Fahrbahnrand. Er wurde durch ein anderes Fahrzeuge an der Fahrerseite angefahren, gestreift und schwer beschädigt. Dabei entstand allein an der linken Seite ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen wurde bekannt, dass es Zeugen des Unfalles geben soll, welche einen vorne blauen und weißen, im hinteren Bereich nur weißen Lkw mit bulgarischen Kennzeichen sahen, der den Unfall verursachte. Diese Zeugen sind der Polizei bisher aber namentlich leider noch nicht bekannt. Darum sucht die Polizei aktuell nicht nur nach dem flüchtigen Unfallverursacher und dessen Fahrzeug, sondern auch dringend nach den zuvor benannten und / oder auch anderen Augenzeugen des Unfalles. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 9312-6150 jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus