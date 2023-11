„Süße Träume“: Feuerwehr rettet flauschigen Einbrecher

Heiligenhaus. Die Feuerwehr Heiligenhaus trifft in einem Mehrfamilienhaus auf einen schlafenden Marder. Nicht mal der Trubel um ihn herum weckt das Tier auf.

Ungewollter Übernachtungsgast: Am frühen Montagabend hat die Feuerwehr Heiligenhaus einen Notruf wegen eines schlafenden Marders entgegengenommen. Um 17.52 hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Rembrandtstraße die Leitstelle informiert.

Ein Marder habe sich im Keller einen Schlafplatz gesucht, schreibt die Feuerwehr Heiligenhaus in einem Facebook-Post. „Wir legten die kleine Schlafmütze in eine Transportbox und brachten sie behutsam in die Freiheit. Wir wünschen süße Träume“, heißt es in dem Beitrag weiter. Das dazugehörige Bild des eingerollten Marders fasst eine Userin in ihrem Kommentar zusammen: „Er fand es wohl kuschelig dort.“

