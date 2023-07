Ein Defekt an einem Mittelspannungsversorgungskabel war der Grund für den Stromausfall in Heiligenhaus.

Stromversorgung Stromausfall in Heiligenhaus: Beide Ilpen betroffen

Heiligenhaus. Zu einem kurzfristigen Stromausfall ist es am Dienstagabend in der Heiligenhauser Unterilp und Oberilp gekommen. Stadtwerke reparieren derzeit.

Kurzfristig ohne Strom waren am Dienstagabend die Stadtteile Unter- und Oberilp. Die Feuerwehr informierte darüber in einem Post, die Stadtwerke Heiligenhaus sind am Mittwoch mit den Reparaturarbeiten beschäftigt.

Heiligenhauser Ortsteile für kurze Zeit ohne Strom

Gegen 19 Uhr erreichte die Feuerwehr mehrere Notrufe aufgrund eines Stromausfalls in den beiden westlichen Stadtteilen. Grund dafür war ein Mittelspannungsversorgungskabel, berichten die Stadtwerke auf Nachfrage dieser Zeitung. Das sei defekt, weshalb die Mitarbeiter in der Zentrale den Stromfluss schnell umgeschaltet und die Versorgung aus der anderen Richtung eingeleitet hätten.

Die Arbeiten am defekten Kabel dauerten am Mittwoch an, die Stromversorgung ist aber für die Unterilp und Oberilp sichergestellt.

