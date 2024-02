Im vergangenen Jahr durften die Geschäfte beim Frühlingsfest in Heiligenhaus öffnen.

Handel Stoppt Verdi wieder verkaufsoffenen Sonntag in Heiligenhaus?

Heiligenhaus Das Stadtmarketing möchte, dass die Heiligenhauser Geschäfte in diesem Jahr an vier Sonntagen öffnen, die Gewerkschaft hat Bedenken.

Können die Besucher des Frühlingsfestes am 5. Mai auch einen Einkaufsbummel durch die Heiligenhauser Geschäfte unternehmen? Zumindest das Stadtmarketing möchte das: Es wurden verkaufsoffene Sonntage für diesen Tag sowie für den 2. Juni (Stadtfest „Ab in die neue Stadtmitte“), 8. September (Oldtimertreffen) und 10. November (Martinsmarkt) beantragt.

Wie bei solchen Anträgen üblich, müssen verschiedene Ausschüsse und am Ende der Stadtrat entscheiden. Und wie ebenfalls vorgeschrieben, müssen im Rahmen der Entscheidungsfindung auch Stellungnahmen – unter anderem von der Gewerkschaft Verdi –eingeholt werden.

Darum ist Verdi gegen verkaufsoffene Sonntage

„Die Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag bedeutet für die Beschäftigten des Einzelhandels Sonntagsarbeit, sie können an diesen Sonntagen nichts mit ihren Freunden und Familien unternehmen, nicht am kulturellen und politischen Leben teilnehmen“, schreibt Gewerkschaftssekretär Robert Puleski. Deswegen lehne Verdi verkaufsoffene Sonntage aus grundsätzlichen Erwägungen heraus ab.

Verdi geht immer wieder gegen verkaufsoffene Sonntage vor

Im konkreten Fall bemängelt der Gewerkschafter zudem, dass eine genaue Darstellung des Veranstaltungsbereichs fehle und die Grundlage der Besucherprognose nicht erkennbar sei. „Ferner fehlt es an einem Vergleich mit der erwarteten Zahl der Besucher der Verkaufsstätten“, so Puleski. All diese Dinge sind aus Sicht der Gewerkschaft für die Einschätzung wichtig: Im Laufe der Jahre hat es zu verkaufsoffenen Sonntagen zahlreiche Gerichtsurteile – teils sogar höchstrichterlich – gegeben. Vor allem, nachdem Verdi eine zeitlang immer wieder gerichtlich gegen verkaufsoffene Sonntage angegangen war. Auch Heiligenhaus war 2022 betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte damals einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) gestellt – und diesen damit begründet, dass „die Stadt Heiligenhaus die Verordnung unter klarer Missachtung der gesetzlichen Vorgaben und der ständigen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW beschlossen hat“.

Kritisiert hatte Verdi zum einen die damalige Beschlussfassung als Dringlichkeitsentscheidung, aber auch „die fehlende Prägung des Geschehens durch das Oldtimertreffen“, das zur Rechtfertigung der Ladenöffnung herangezogen worden sei.

2022 musste verkaufsoffener Sonntag in Heiligenhaus abgesagt werden

Am Ende musste der verkaufsoffene Sonntag im September 2022 tatsächlich abgesagt werden. Allerdings hatte das Gericht vor allem signalisiert, dass die Beschlussfassung per Dringlichkeitsentscheidung nicht in Ordnung gewesen sei. Nach einer Fachausschusssitzung mit einstimmigem Beschluss pro verkaufsoffenem Sonntag hatte Bürgermeister Michael Beck unter Zustimmung eines Ratsmitglieds die entsprechende Verordnung unterzeichnet. Das Gericht war indes der Meinung, dass eine anderweitige Beschlussfassung – beispielsweise durch die Einberufung einer Sondersitzung – zeitlich noch möglich gewesen wäre. Der Aspekt der „fehlenden Prägung“ rückte derweil in den Hintergrund.

Stadt und IHK sehen Voraussetzungen als gegeben an

Ist durch die diesjährige Verdi-Stellungnahme samt Kritik an fehlenden Angaben in diesem Jahr ein erneuter Ausfall von verkaufsoffenen Sonntagen zu erwarten? Die Die Stadt und die IHK, die bereits eine Stellungnahme abgegeben hat, sehen die rechtlichen Vorausetzungen als erfüllt an, zumal eine Prognose der Besucherzahl aus Sicht der Verwaltung auch nicht mehr zwingend verantwortlich sei.

Gibt es die Möglichkeit, verhindert Gewerkschaft die Sonntagsöffnung

Allerdings hatte Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer auch klar geäußert: „Wenn wir Sonntagsarbeit für die Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel verhindern können, dann machen wir das auch.“ Heißt: Sieht die Gewerkschaft eine Chance zur Verhinderung, wird diese auch ergriffen. Zumindest das Thema Dringlichkeitsentscheidung soll es in diesem Jahr nicht geben: Der Stadtrat etscheidet am 13. März direkt über alle vier verkaufsoffenen Sonntage.

>>> Verkaufsoffene Sonntage

Was erlaubt und verboten ist, ist im Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) verankert.

Unter anderem heißt es dort: „An jährlich höchstens acht, nicht unmittelbar aufeinander folgenden Sonn- oder Feiertagen dürfen Verkaufsstellen im öffentlichen Interesse ab 13 Uhr bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet sein.“

Wie sich öffentliches Interesse begründet und was im Detail zu beachten ist, ist durch verschiedene Gerichtsurteile mittlerweile immer klarer.

