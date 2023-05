Stimmabgabe: In Heiligenhaus gibt’s bald ein Mitsingkonzert

Heiligenhaus. Die Heiligenhauser Musiker Lutz Strenger und Lothar Meunier laden am Samstag, 3. Juni, in die Feuerwehrscheune zur dritten Stimmabgabe ein.

Gemeinsam Singen kann man bald wieder bei der Stimmabgabe: Die Heiligenhauser Musiker Lutz Strenger und Lothar Meunier laden am Samstag, 3. Juni, um 17 Uhr in die Feuerwehrscheune in die Abtsküche ein. Dann heißt es wieder Mitsingkonzert.

Zum ersten Mal hatte das Duo im April 2019 zu einer Stimmabgabe geladen – 400 Menschen folgten der Einladung und sangen gemeinsam in der Aula. Einen Monat später kamen 300 Sangesfreunde in den Hefelmannpark – doch die Pandemie habe diese Konzertreihe je beendet, heißt es nun vom Veranstalter, der Museumslandschaft Abtsküche. Nun folge also der Neustart – und in der Feuerwehrscheune soll es auch bald öfter zu Veranstaltungen kommen.

Neustart der Heiligenhauser Kulturreihe Stimmabgabe

An diesem Tag dürfe und solle nun also wieder aus voller Kehle gesungen werden: Auf dem Programm stünden Lieder, die alle kennen würden. Dabei spiele das Duo die Hits, Evergreens und wohl auch das ein oder andere Volkslied live, die Texte werden dazu auf Leinwand projiziert. „Es macht unglaublichen Spaß, mit anderen Menschen gemeinsam zu singen. Auch, wenn man sich nicht kennt, wächst da etwas ganz Besonderes zusammen“, wird Lutz Strenger zitiert. „In der großen Masse fällt es dann auch gar nicht auf, ob man schön, laut, leise, schräg oder sogar schön schräg singt. Es zählt einfach nur der Spaßfaktor.“

Tickets gibt es für zehn Euro (fünf Euro ermäßigt und für Kinder bis 14 Jahre) unter neanderticket.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen der Stadt.

