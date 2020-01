Sternsinger sammelten sehr viel Geld in Heiligenhaus ein

An vielen Heiligenhauser Türen haben die Sternsinger in den letzten Wochen geklingelt, ihren Segensspruch aufgesagt, gesungen und die Spenden der Bewohner in Empfang genommen. Für die Teilnahme an dieser tollen Aktion gab es nun am Sonntag ein „Dankeschön“-Fest nach der Familienmesse in St. Ludgerus. Jeder der 135 Sternsinger – dazu kamen noch Gruppen aus drei Kindergärten – konnte sich über eine Urkunde und ein Klickarmband mit der Aufschrift „Ich bin Sternsinger und verändere die Welt“ freuen. Und das war noch nicht alles.

Alleine aus Spenden an der Haustüre kamen 20.000 Euro zusammen

So gab es außerdem noch Waffeln, Würstchen und Spiele für die kleinen und größeren Aktiven. Sie hatten sich auch so richtig ins Zeug gelegt, wie Organisatorin Alexandra Kneip sagt: „Nur aus den an der Haustür gesammelten Spenden ist eine Summe von 20.000 Euro zusammengekommen. Dazu kommt noch das Geld, das direkt überwiesen wird.“

Für alle Teilnehmer des Sternsingens gab es eine Urkunde. Darüber freut sich auch Nick (9). Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Altersspanne bei den Teilnehmern ist übrigens beachtlich: Die Jüngsten sind fünf Jahre alt, die Älteste 14. Altersmäßig mittendrin, erfahrungsmäßig aber ganz weit vorne liegt Till (9), der wegen seiner älteren Geschwister schon im sechsten Jahr Sternsinger ist. „Mir macht das einfach Spaß“, erzählt der Grundschüler. „Wir sind an der frischen Luft und tun etwas Gutes für arme Kinder.“ Ob es auch doofe Situationen gibt? „Manchmal hören wir draußen, wenn drinnen jemand sagt: ‘Och nö, die Sternsinger kommen’. Das ist doof, aber auch irgendwie lustig.“ Die weitaus meisten Menschen aber würden sich freuen, so Till.

Mitwirkende tun Gutes – und haben viel Spaß an der Sache

Das bestätigt auch Alexandra Kneip: „Die Akzeptanz der Sternsinger ist richtig groß, vielen Leuten ist ein Besuch unheimlich wichtig.“ Sabine Bein-Benkert ist als Betreuerin mit ihrer Gruppe durchs Angertal gezogen, seit neun Jahren engagiert sie sich beim Sternsingen: „Viele ältere Leute warten wirklich auf uns. Und manchem treibt es auch die Tränen der Rührung in die Augen, wenn die Kinder dann singen.“ Die wiederum freuen sich über die ebenfalls gespendeten Süßigkeiten und behalten das Wetter im Auge. „Es war echt verflixt kalt, gut, dass wir zwischendurch bei Freunden waren“, sagen Moritz und Nick.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Und Patrizia (12) fand die „warmen Krapfen“ toll - einig sind sich alle Kinder darin, dass es Freude macht, den Segen in die Häuser zu bringen. Übrigens auch manchmal in welche, denen die Tradition des Sternsingens bis dahin unbekannt war und die sich über den unerwarteten Besuch freuten. Die Erlöse der Aktion gehen übrigens wieder jeweils zur Hälfte nach Indien und nach Brasilien, wo die Projekte von Pater James und Bischof Bernardo unterstützt werden.