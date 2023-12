Standorte: Hier blitzt es diese Woche in Heiligenhaus

Ein mobiler Blitzer im Einsatz an der Oranienstraße am Dienstag, den 18. Januar 2022 in Duisburg. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Heiligenhaus Der Kreis und die Polizei kündigen für die erste Woche des neuen Jahres Tempokontrollen in Heiligenhaus an. Das ist dazu bekannt.

Zwischen den Jahren hat die Polizei bei einer sechsstündigen Geschwindigkeitskontrolle an der Langenbügeler Straße insgesamt 110 Verstöße registriert – darunter ein Porsche-Fahrer, der doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.

Und so startet auch das neue Jahr mit mehreren Tempokontrollen auf den Straßen in Heiligenhaus. Einige geplante Standorte haben Kreis und Polizei nun bekannt gegeben.

Das sind die geplanten Kontroll-Standorte in Heiligenhaus

Am Dienstag, 2. Januar, findet erneut auf der Langenbügeler Straße eine Kontrolle statt, außerdem auf dem Nordring.

Wer zu schnell ist, wird am Donnerstag, 4. Januar, in Heiligenhaus auf dem Südring und der Pinner Straße geblitzt.

Hier stehen die „Superblitzer“ des Kreises Mettmann

Die semistationären Geschwindigkeitsmessgeräte des Kreises Mettmann stehen in der ersten Kalenderwoche 2024 an der Niedenstraße in Hilden und an der Meiersberger Straße in Mettmann.

Natürlich müssen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer mit weiteren, nicht angekündigten Kontrollen rechnen.

