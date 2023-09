Standorte: Diese Woche wird in Heiligenhaus täglich geblitzt

Das sind die Standorte der Tempokontrollen in Heiligenhaus in der kommenden Woche.

Heiligenhaus. Für die Woche 11. bis 15. September sind zahlreiche Tempokontrollen und Blitz-Aktionen in Heiligenhaus angekündigt. Hier die Details.

Der „Superblitzer“ des Kreises ist von der Velberter Straße in Heiligenhaus in eine andere Stadt „weitergezogen“, dennoch müssen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in der Woche vom 11. bis zum 15. September mit zahlreichen Geschwindigkeitskontrollen in Heiligenhaus rechnen.

Für Montag, 11. September, haben Kreis und Kreispolizei Tempokontrollen auf der Velberter Straße und dem Südring angekündigt, am Dienstag, 12. September, soll es dann an der Langenbügeler Straße und Pinner Straße blitzen, am Mittwoch, 13. September, an der Talburgstraße und dem Nordring. Teuer wird zu schnelles Fahren am Donnerstag, 14. September, an der Hülsbecker Straße und dem Südring, am Freitag, 15. September, am Nordring und der Rheinlandstraße.

Zudem können natürlich weitere – unangekündigte – Kontrollen stattfinden.

