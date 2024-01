Standort: Der „Superblitzer“ steht wieder in Heiligenhaus

Heiligenhaus Neben dem semistationären Blitzer gibt es in der Woche 15. bis 29. Januar auch mehrere mobile Tempokontrollen in Heiligenhaus.

Die Kreispolizeibehörde und der Kreis Mettmann haben für die Woche 15. bis 29. Januar mehrere Geschwindigkeitskontrollen in Heiligenhaus geplant. Wie immer werden einzelne Standorte im Vorfeld bekannt gegeben, es muss aber immer mit weiteren – hier nicht angekündigten – Kontrollen gerechnet werden.

Für Dienstag, 16. Januar, sind in Heiligenhaus Tempokontrollen auf der Hauptstraße und der Talburgstraße geplant, für Mittwoch, 17. Januar, auf dem Nordring und der Langenbügeler Straße.

Am Donnerstag, 18. Januar, blitzt es an der Talburgstraße und am Südring in Heiligenhaus, am Freitag, 19. Januar, erneut an der Langenbügeler Straße und am Nordring.

Neben diesen mobilen Kontrollen steht auch der semistationäre Blitzer, gerne „Superblitzer“ genannt, des Kreises Mettmann wieder in Heiligenhaus. Der Standort: Velberter Straße.

