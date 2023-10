Stadtwerke Heiligenhaus suchen nach Lecks in Wasserleitung

Heiligenhaus. Die Stadtwerke Heiligenhaus werden ab Sonntagnacht die Wasserleitungen überprüfen. Auf diese Auswirkungen sollten sich Anwohner einstellen.

Um mögliche Leckagen im Trinkwassernetz möglichst frühzeitig zu erkennen, überprüfen die Stadtwerke Heiligenhaus in regelmäßigen Abständen das Trinkwassernetz. Erstmalig wird in diesem Jahr eine sogenannte Nullverbrauchsmessung in den Nachtstunden durchgeführt. Was das für die Heiligenhauser bedeutet.

Stadtwerke Heiligenhaus kontrollieren in der Nacht

„Das Trinkwassernetz wird durch Absperren von einzelnen Schiebern in Messzonen unterteilt, und der Verbrauch wird über einen speziellen Messwagen gemessen“, teilen die Stadtwerke mit. Sollten Leckagen festgestellt werden, sollen die potenziellen Rohrbrüche direkt am nächsten Tag repariert werden.

Die Arbeiten sollen jeweils von 21 bis 6 Uhr durchgeführt werden, da dann die Trinkwasserverbräuche am geringsten seien und Leckagen schnell gefunden werden könnten. Die Aktion soll in der Nacht von Sonntag, 8. Oktober, beginnen und am Montag 23. Oktober, abgeschlossen sein.

Durch das Öffnen der betroffenen Schieberkappen könne es vereinzelt zu Geräuschbelästigungen kommen; die Stadtwerke bitten um Verständnis.

