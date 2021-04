Stadt Heiligenhaus untersagt abendliche Spielplatznutzung

Mit einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Heiligenhaus die Nutzung von öffentlichen Flächen in den Abendstunden bis zum 18. April untersagt.

Mit einer Allgemeinverfügung hat die Stadt Heiligenhaus, wie erst jetzt bekannt wurde, zum 1. April eine abendliche Nutzung öffentlicher Flächen wie Spielplätzen und Parks untersagt. Verstöße werden mit Geldbußen geahndet, die erheblich ausfallen können.

Zum Schutz der Bevölkerung vor weiteren Corona-Infektionen sei mit sofortiger Wirkung angeordnet, dass die Nutzung von öffentlichen Spielplätzen (einschließlich der als Spielflächen ausgewiesenen Schulhöfe) in der Zeit zwischen 19 bis 8 Uhr des Folgetages untersagt ist. Ein Verweilverbot gib es ebenfalls in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr des Folgetages auf dem Rathausplatz, dem Kirchplatz, dem Europaplatz, auf dem Gelände des Hefelmannparks, des Thormählen Generationenparks, des John-Steinbeck-Parks, im Park an der Bergischen Straße sowie im Park in der Heide.

Hohe Inzidenzzahl lasse keinen Spielraum

„Wir haben in Heiligenhaus mit steigenden Zahlen zu kämpfen und zuletzt einen Inzidenzwert von deutlich über 100“, äußert sich der Erste Beigeordnete, Björn Kerkmann, zur Begründung für diese Verfügung. „Die letzten Kontrollen haben gezeigt, dass Spielplätze und Parks besonders in den Abendstunden gerne für größere Zusammenkünfte genutzt werden. Diese potenziellen Infektionsherde gilt es zu verhindern.“

Verstöße gegen diese Nutzungseinschränkungen stellen, so die Stadt weiter, eine Ordnungswidrigkeit dar und werden mit einer Geldbuße geahndet. Die Allgemeinverfügung, deren Bekanntmachung Sie hier finden, tritt mit Ablauf des 18.04.2021 außer Kraft.