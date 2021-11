Stadt Heiligenhaus sucht noch Ausbildungspaten

Heiligenhaus. Um Jugendliche auf ihrem Weg von der Schule in die Arbeitswelt zu unterstützen, werden in Heiligenhaus noch weitere Ehrenamtliche gesucht.

Schülerinnen und Schüler sind wieder in der Schule präsent und das Ausbildungspatenprojekt Kreis Mettmann könne endlich richtig Fahrt aufnehmen, teilt der Kreis mit. Corona habe nicht nur das Lernen in den Schulen behindert, sondern auch die Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche der Jugendlichen erschwert. Der Nachholbedarf sei groß, deswegen werden dringend Menschen gesucht, die bereit seien, Jugendliche ehrenamtlich auf ihrem Weg von der Schule in den Beruf zu unterstützen.

„Unsere Ausbildungspaten- und Patinnen helfen Jugendlichen in einer eins zu eins-Betreuung, sich ihre Möglichkeiten zu erschließen, Berufswünsche zu konkretisieren und Ausbildungsmöglichkeiten zu finden. Wichtig ist es, zunächst eine Beziehung zu dem jungen Menschen aufzubauen, dann zeigt sich, was notwendig ist: Unterstützung im Lern- und Arbeitsverhalten, Hilfe bei der Berufswahl oder ganz konkret Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen und beim Üben von Bewerbungsgesprächen“, ruft der Kreis auf.

Heiligenhauser kümmern sich um Schüler der neunten Klasse

Die Ausbildungspatenschaften werden in Kooperation mit Haupt- und Realschulen sowie Berufskollegs vermittelt. In das Projekt aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9. Der zeitliche Einsatz der Ehrenamtlichen sei sehr individuell, im Schnitt sollten Interessierte aber zwei Stunden in der Woche erübrigen können.

Wichtig sei zudem Freude an der Arbeit mit jungen Menschen, Einfühlungsvermögen und Geduld. Auch ein „dickes Fell“ sei manchmal notwendig. Unterstützt werden die Patinnen und Paten durch Qualifizierungen und regelmäßige Austauschtreffen mit anderen Ehrenamtlichen.

Interessierte können sich melden beim Regionalen Bildungsbüro Kreis Mettmann, Ansprechpartnerin Martina Schulten, 02104 992087, martina.schulten@kreis-mettmann.de).

