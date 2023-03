Stadt Heiligenhaus sucht die erfolgreichsten Sportler

Heiligenhaus. Bis zum 21. März können einzelne Sportlerinnen und Sportler und Mannschaften für die Jahre 2020 bis 2022 vorgeschlagen werden. Ehrung im April.

Durch die Corona-Pandemie mussten die Ehrungen der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler durch die Stadt in den vergangenen Jahren ausfallen – nun sollen nicht nur Ehrungen, sondern auch Auszeichnungen der letzten Jahre stattfinden. Vorschläge können abgegeben werden – für die Jahre 2020 bis 2022.

Bernhard Grote (r.) ist der Vorsitzende des Stadtsportverbandes; hier bei der Sportlerehrung 2019. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

In Zusammenarbeit mit dem „StadtSportVerband“ (SSV) sollen überregionale Erfolge – auch von Mannschaften – im Rahmen der Sportlerehrung ausgezeichnet werden. Vorgeschlagen werden können Sportlerinnen und Sportler, die in Heiligenhaus wohnen oder für Heiligenhauser Sportvereine gestartet sind. Noch bis Mittwoch, 21. März, können Meldungen abgegeben werden unter ssv-heiligenhaus@web.de oder an Bernhard Grote, Leipziger Straße 4 in 42579 Heiligenhaus. Die Meldungen sollten Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum), die in den Jahren 2020 bis 2022 erbrachten Leistungen sowie Angaben zur bisherigen sportlichen Laufbahn enthalten. Fragen zu den Ehrungskriterien beantworten Regine Glittenberg (Sportamt der Stadt) unter 02056 13327 oder Bernhard Grote (SSV) unter 02056 22921 und 0171 4864892.

Heiligenhauser Sportlerehrung findet am 14. April statt

Die Sportlerehrung ist vorgesehen für Freitag, 14. April, ab 18 Uhr in der Kant-Aula. Der Erste Beigeordete Björn Kerkmann werde in diesem Jahr die besten Akteure beglückwünschen und die Ehrenurkunden und Medaillen überreichen. Im gleichen Rahmen erfolgt auch die Verleihung der Sportabzeichen. Hierzu sind in erster Linie die Sportlerinnen und Sportler eingeladen, die das Abzeichen mit runden Zahlen (wie zehn, 20 oder mehr) abgelegt haben, und diejenigen, die das Familien-Sportabzeichen errungen haben. Ferner wird dann der Wanderpokal an den Verein überreicht, der im vergangenen Jahr bei den Sportabzeichen-Prüfungen am erfolgreichsten war.

Die besten Akteure aus dem Sportjahr 2019 wurden bereits nominiert, die Ehrungen konnten leider nicht durchgeführt werden. Diese sollen in diesem Jahr jetzt aber auch nachgeholt werden.

