Stadt Heiligenhaus macht zwischen den Jahren Betriebsferien

Heiligenhaus. Wer bei der Stadt noch etwas zu erledigen hat, sollte dies in den nächsten Tagen tun. Denn zwischen den Jahren bleibt das Rathaus geschlossen.

Betriebsferien kann auch eine Verwaltung machen: Deswegen wird das Rathaus zwischen den Jahren geschlossen bleiben, teilt die Stadt Heiligenhaus mit.

Wie in den Vorjahren bleibe das Rathaus auch in diesem Jahr zwischen den Feiertagen, also vom 27. bis zum 30. Dezember, geschlossen. Da auch das Bürgerbüro an den genannten Tagen nicht besetzt sei, werde für die Beurkundung von Sterbefällen ein Notdienst eingerichtet.

Feuerwehr und Technische Betriebe Heiligenhaus sind ausgenommen

Natürlich, so teilt die Stadt weiter mit, werde es ebenfalls Not- beziehungsweise Bereitschaftsdienste im Bereich des Ordnungsamtes, des Jugendamtes sowie des Sondervermögens Abwasser geben.

Die Feuerwehr und die Technischen Betriebe sind von den Betriebsferien ausgenommen.

