Stadt Heiligenhaus bietet weitere Impftermine vor Ort an

Heiligenhaus. Da das Impfzentrum in Erkrath des Kreises Mettmann geschlossen hat, will die Stadt Heiligenhaus nun weitere Angebote vor Ort ermöglichen.

Seit Ende September hat das Impfzentrum Erkrath des Kreises Mettmann geschlossen. Deshalb bemühe sich die Stadt Heiligenhaus, Gelegenheiten für bislang Ungeimpfte zu schaffen, teilt sie am Freitag mit. Drei Möglichkeiten wird es in der kommenden Woche dazu geben.

Im ehemaligen Familienzentrum Nonnenbruch (Werkerhofplatz 2) findet die Impfaktion am Dienstag, 2. November, von 13 bis 17 Uhr statt.

Am Donnerstag, 4. November, wird das Impfmobil zum Feierabendmarkt auf den Rathausplatz kommen in der Zeit von 16 bis 20 Uhr.

Ebenfalls auf dem Rathausplatz wird das Impfmobil dann im Rahmen des Martinsmarktes am Sonntag, 7. November, sein.

„Ich freue mich, dass das Impfmobil des Kreises Mettmann in der kommenden Woche so präsent sein wird und würde mich freuen, wenn das Angebot auch auf entsprechendes Interesse bei den noch ungeimpften Bürgerinnen und Bürger trifft,“ so Bürgermeister Michael Beck. Bei allen drei Impfterminen werde der Impfstoff von Biontech geimpft.

