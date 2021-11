Stadt Heiligenhaus betont Wichtigkeit des Volkstrauertags

Heiligenhaus. Zur Kranzniederlegung und gegen das Vergessen lud die Stadt und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Heiligenhauser Mahnmal ein.

Um an die vielen Frauen, Männer und Kinder, die in Deutschland und vielen weiteren Ländern zu gedenken, die Opfer von Krieg und Gewalt geworden sind, fand am Sonntag am Mahnmal an der Hülsbecker Straße die Kranzniederlassung der Stadt Heiligenhaus und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge statt.

Der Erste Beigeordnete Björn Kerkmann stellte in seiner Rede heraus, wie wichtig das Bewahren des Friedens sei: „Auch jetzt, während wir uns zu einer stillen Stunde des Innehaltens, der Trauer und des Erinnerns versammelt haben, kämpfen woanders Menschen um ihr Leben oder sind in ihrer Freiheit bedroht. Umso wichtiger ist es, dass wir hier heute ein Zeichen gegen das Vergessen und für den Frieden setzten.“

Heiligenhauser Volksbund kämpft gegen das Vergessen

Er betonte ebenfalls die Wichtigkeit dieses Tages: „Der Volkstrauertag setzt hier ein Zeichen und fragt danach, welche Schlüsse sich aus der Vergangenheit ziehen lassen, fragt, wo wir heute stehen und welche Werte uns wichtig sind.“ Die Welt habe mehr Liebe nötig, zitiert Kerkmann Reichspräsident Paul Löbe aus dem Jahr 1922.

Auch die aktuelle Situation angesichts der anhaltenden Pandemie, der schlimmen Flut dieses Jahres, Krieg und Terror weltweit müsse man sich täglich fragen, so Kerkmann, ob man genug tue, „um den Schutzlosen und Hilfebedürftigen in unserer Mitte Sicherheit zu ermöglichen?“ Das Blasorchester der Musikschule begleitete die Kranzniederlegung, die pandemiebedingt nur kurz und unter freiem Himmel stattfand.

