Sperrung der S 6: Das müssen Heiligenhauser Pendler wissen

2014 wurde der Tunnel der S 6 in Ratingen-Hösel schon einmal saniert.

Heiligenhaus. Schon wieder ist die S 6 zwischen Düsseldorf und Essen in den Sommerferien voll gesperrt. Ab Samstag müssen Heiligenhauser diese Wege nutzen.

Auf Ersatzbusse umsteigen müssen Reisende erneut in den Sommerferien: Auf der Linie S6 zwischen Düsseldorf und Essen fahren vom 24. Juni bis 30. Juli keine Züge.

Zwischen Essen-Kettwig und Ratingen müsse der gut 150 Jahre alte Höseler Tunnel saniert werden, teilte die Bahn mit. Zuletzt waren bei starkem Regen Betonteile von der Tunnelwand abgeplatzt. Vor knapp zwei Jahren wurde die Strecke deshalb schon einmal kurzfristig für vier Wochen gesperrt. Das solle durch die Sanierung künftig verhindert werden.

Bahn investiert 2,5 Millionen Euro in Sanierung des Höseler Tunnels

Der 327 Meter lange und über 150 Jahre alte Natursteintunnel (Baujahr 1872) muss saniert werden, so teilt die Deutsche Bahn mit, um auch in den nächsten Jahrzehnten sicher von Zügen durchfahren zu werden. Während der fünfwöchigen Sperrung tragen die Fachexperten der Baufirmen eine Betondecke auf. Diese wird dann in der Tunneldecke rückverankert, um künftig Abplatzungen insbesondere nach starken Regenfällen oder Frost zu verhindern. Hierfür werden rund 900 Kubikmeter Spritzbeton und 300 jeweils sechs bis neun Meter lange Gebirgsanker verwendet.

Die Bahn investiert rund 2,5 Millionen Euro in die Sanierung des Tunnels. Aufgrund der Sperrung werden die Züge der S 6 zwischen Essen Hbf, Essen-Kettwig und Düsseldorf Rath-Mitte durch Busse ersetzt, die an allen Stationen halten. Diese fahren weiter bis nach Düsseldorf-Unterrath, wo Anschluss an die S 1 und S 11 besteht. Die S 6 fällt wegen einer weiteren parallel laufenden Baumaßnahme auch zwischen Düsseldorf und Langenfeld aus.

Aktuelle Infos zum Fahrplan

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben.

Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus