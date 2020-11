„Sonne, Mond & Sterne“ für Heiligenhauser Senioren

St.-Martins-Lieder klingen im Hellen genauso schön wie im Dunkeln - diese tolle Erfahrung machten die Bewohner des s Seniorenzentrums St. Josef an der Rheinlandstraße gewinnen. Sie hatten Besuch von 14 Tageskindern und drei Tagesmüttern, die altbekannte Martins-Lieder für sie sangen. „Die Bewohner haben sich schon vorher unglaublich gefreut, dass die Kinder kommen“, erzählt Gabriele Hühne, Leiterin des Sozialen Dienstes. Eine Bewohnerin habe gefragt, ob die Kinder denn auch hineinkämen, wie sie es sonst zu Nicht-Corona-Zeiten immer tun - doch das ist derzeit nicht erlaubt. Deswegen postierten sich die Kleinen mit bunten Laternen auf dem Parkplatz vor den großen Fenstern des Seniorenzentrums.

Fröhliches Winken auf beiden Seiten

Die Hoffnungshändchen sind auf Papiertüten geklebt, innen leuchtet eine kleine Lichterkette Foto: Nadine da Silva

Fröhliches Winken auf beiden Seiten zur Begrüßung, dann legten die Kinder und ihre Tagesmütter mit „Ich geh mit meiner Laterne“ los. Die etwas größeren hielten die Laternen in den Händen, Anna Molitors Tageskinder „Kleine Kobolde“ hatten die Laternchen an ihrem Wagen hängen. Natürlich durfte auch der Klassiker „St. Martin“ nicht fehlen - und als Belohnung gab es für die kleinen Sänger frische Mandarinen.

Bilder aus Handabdrücken

Die Hoffnungshändchen wurden bereits vor einigen Tagen an Gabriele Hühne vom Seniorenheim übergeben. Foto: Nadine da Silva

Damit auch die Geschichte um den Heiligen Martin nicht in Vergessenheit gerät, hatte Tagesmutter Anna Molitor ein Heftchen gebunden, das außer der Geschichte farbige Illustrationen enthält - entstanden sind die Bilder aus Handabdrücken der Kinder, aus denen dann zum Beispiel ein Pferd oder eine Gans gezeichnet wurden. „Damit die Senioren auch immer ein Hoffnungslicht haben, haben wir ihnen außerdem bereits vor einigen Tagen schon Hoffnungshändchen-Lichter überreicht“, erzählt Tagesmutter Nadine da Silva.

Hoffnungshändchen leuchten auf Papiertüten

Auf die Papiertüten ist ein ausgeschnittener Handabdruck aufgeklebt, innen leuchtet ein LED-Licht sechs Stunden am Tag. „Die meisten Senioren haben sich die Lichter in ihre Zimmer gestellt, ein paar wollten sie lieber im Aufenthaltsbereich lassen“, so Gabriele Hühne. Die Aktion ist eine Fortführung der ersten „Hoffnungshändchen“-Runde, bei der im Frühjahr laminierte Handabdrücke an die Fenster geklebt worden waren. Zu dem Gesang vor Ort und den Lichtern kommt aber tatsächlich noch eine dritte Aktion: „Weil wir in diesem Jahr ja kein großes gemeinsames Martinssingen veranstalten durften, hat jede Tagesmutter mit ihren Kindern eine Strophe von „Ich geh mit meiner Laterne“aufgenommen. Die Strophen haben wir zusammengeschnitten und haben so ein gemeinsames Lied“, erzählt Tagesmutter Clarissa Freudewald.

Tageskinder singen im Radio Neandertal

Und diese Idee fanden die Redakteure von Radio Neandertal so gut, dass das Gemeinschaftswerk am Mittwochvormittag dort für alle im Kreis Mettmann zu hören war. Die Bewohner von St. Josef konnten sich übrigens auch noch über weitere musikalische Darbietung am Nachmittag, freuen. Zwei Mitglieder des Posaunenchors spielten ebenfalls auf dem Parkplatz noch mehr Martinslieder - und zum anschließenden Kaffeetrinken gab es selbstverständlich Weckmänner.