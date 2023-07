Feuerwehr Sirenenalarm: Feuer auf Feld am Heiligenhauser Heljensbad

Heiligenhaus. Knapp fünf Hektar Feld sind am Freitagmittag hinter dem Heiligenhauser Schwimmbad abgebrannt. Feuerwehr löst Sirenenalarm aus.

Die Sirene heulte am Freitagmittag in Heiligenhaus: Grund ist ein großer Flächenbrand im Bereich der Selbecker Straße. Der Einsatzbereich dehnte sich auf 35 Hektar aus. Verletzt wurde niemand.

Das Feld war gerade abgemäht worden. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Nicht weit fahren musste die Feuerwehr Heiligenhaus zum Einsatzort: Quasi vor der Haustür brannte das Gerstenfeld im Bereich Selbecker Straße: Unweit des Hofes Groß Selbeck geriet ein gerade abgemähtes Feld in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhaus hat alle verfügbaren Kräfte mobilisiert, unterstützt durch die Feuerwehr Ratingen, Radladern der Technischen Betriebe Heiligenhaus und Treckern der örtlichen Landwirte. „Da es sich um eine große abgebrannte Fläche handelt und wir alle Einsatzkräfte benötigen, haben wir Sirenenalarm ausgelöst“, berichtet Feuerwehrsprecher Dominic Wulf.

Fünf Hektar Feld in Brand geraten in Heiligenhaus

Wie groß der Flächenbrand war, konnte unser Luftfotograf Hans Blossey zufällig einfangen. Foto: Hans Blossey

Zunächst auf 200 Quadratmetern hatte es gebrannt, durch das heiße und trockene Wetter konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. „Der Einsatzbereich erstreckte sich am Ende auf 35 Hektar“, so Wulf. Betroffen war die Fläche unterhalb des Heljensbad an der Selbecker Straße hinauf bis zum Autohaus – vor allem ein Übergang des Feuers vom Feld auf dieses galt zu verhindern.

Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr Heiligenhaus vor Ort. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Wieso es zu dem Feuer auf dem Gerstenfeld kommen konnte, das sei noch nicht klar, so der Feuerwehrsprecher; die Löscharbeiten dauern noch bis in den Nachmittag an. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort und einige Löschzüge.

Hier ist noch gut das Feuer zu sehen. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

