Silvester: Feuerwehr Heiligenhaus ist aufgestellt wie immer

Heiligenhaus Obwohl diesmal vermutlich wesentlich weniger geknallt wird, stellt sich die Feuerwehr Heiligenhaus so auf wie bei jedem Jahreswechsel.

Vermutlich wird es bundesweit zu diesem besonderen Jahreswechsel wesentlich weniger Einsätze für die Feuerwehren geben als sonst, trotzdem bereiten sich viele Organisationen genauso vor wie in all den Jahren zuvor - darunter auch die Feuerwehr Heiligenhaus.

Zwei Löschzüge abwechselnd im Einsatz

"Wir sind ja eine Freiwillige Feuerwehr und jedes Jahr gibt es eine Abfrage, wer in Bereitschaft sein kann oder möchte", erklärt Pressesprecher Marko Beyer, "so machen wir es diesmal auch." Die Feuerwehr Heiligenhaus verfügt über zwei Löschzüge und Teams, das sind jeweils etwa 45 Personen. Generell wird es so gehandhabt, dass die beiden Einheiten sich monatlich abwechseln genauso wie in den Silvesternächten. "In diesem Jahr ist die Einheit Löschzug 2 im Einsatz", erklärt Beyer, der selbst zu Löschzug 1 gehört, "daher werde ich mich diesmal nicht zur Bereitschaft melden, sondern genieße es jetzt mal mit meiner Frau feiern zu können."

Keine gemeinsame Feier auf der Wache

Anders als in den anderen Jahren ist eigentlich nur, dass diesmal die sich in Bereitschaft befindlichen freiwilligen Feuerwehrleute die Silvesternacht nicht gemeinsam auf der Wache verbringen, sondern coronabedingt jeder für sich im privaten Rahmen. "Normalerweise essen wir hier auf der Wache gemeinsam, feiern oder spielen was" erzählt Beyer, "und das nicht nur aus Gründen der Geselligkeit." Es gehe auch darum, dass die Einsatzkräfte dann nachts nicht mit ihren Privatfahrzeugen herumfahren müssten, sollte es zu einem Alarm kommen. "Man weiß ja, dass in der Silvesternacht häufig vorbeifahrende Autos mit Knallern beschossen werden", erklärt der Pressesprecher.

Es gab auch schon eine "Nullrunde"

In diesem Jahr aber lässt sich das nicht vermeiden, alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte werden von ihrem privaten Aufenthaltsort aus zur Wache fahren, sollte des zu Einsätzen kommen. Bislang aber seien die allermeisten Jahreswechsel doch recht ruhig zugegangen. "Wir hatten auch schon eine Nullrunde, sprich, in einer Silvesternacht gar keine Einsätze", erinnert sich der 31-jährige Beyer, "und ansonsten waren es eigentlich nahezu immer kleinere Einsätze, zu denen wir gerufen wurden."

Anrufe gehen an die Leitstelle Mettmann

Wer die Feuerwehr ruft, landet übrigens nicht in Heiligenhaus, sondern in der Leitstelle der Feuerwehr Mettmann. Von dort aus werden die Einsätze koordiniert und Hilfen aus den anderen Städten angefordert, sollte es doch mal zu einem Großbrand kommen. "Wir hatten ja unlängst den Brand in der Lagerhalle in Erkrath, da wurde auch einer unserer beiden Löschzüge gebraucht, während der andere hier in Heiligenhaus für Einsätze zur Verfügung stand."