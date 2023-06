Sieben Winzer: Alle Infos rund ums Weinfest in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Das beliebte Heiligenhauser Weinfest lockt vom 7. bis 9. Juli auf den Basildonplatz. Diese Winzer sind dabei und das ist das Rahmenprogramm.

Klirrende Gläser, fröhliche Stimmung und eine schöne Atmosphäre: Das Heiligenhauser Weinfest lockt am zweiten Juliwochenende auf den Basildonplatz. Der Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie hat ein bewährtes Programm im Angebot. Sieben Winzer sind mit einem großen Sortiment vertreten.

Ob Weißwein, Rotwein oder Rosé, das Beste der Traube von Mosel, Nahe, Pfalz oder Rheinhessen haben die Winzer wieder im Gepäck, wenn sie von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, ihre Zelte auf dem Basildonplatz aufschlagen. Mit dabei sind die Weingüter Achenbach, Clemens, Closheim, Krämer, Marin-Prigge (für Benz) und Schloss Janson – sie alle waren auch im letzten Jahr beim Weinfest vor Ort, die meisten sind sogar seit dem ersten Mal mit dabei und haben ihre Stammkundschaft, die sich freuen wird, sich wieder mit Lieblingsweinen eindecken zu können.

Heiligenhauser haben Auswahl auch bei Food Trucks

Los geht es am Freitag, 7. Juli, um 17 Uhr, am Samstag, 8. Juli, um 16 Uhr und am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr; freitags und samstags kann man bis 23 Uhr gemütlich auf Bänken Wein probieren, sonntags ist um 18 Uhr Schluss. Wer dazwischen eine Stärkung braucht, der kann sich auf die Food Trucks freuen, „diesmal mit einem erweiterten Angebot mit Flamm-Lachs, Flammkuchen, Crêpes, Spanferkel, Grillwurst, Currywurst, Pommes sowie italienischen und kalten Spezialitäten“, teilt Stadtmarketing-Arbeitskreisorganisator André Saar mit.

Alkoholfreie Getränke – und auch Bier – gibt es am Wagen des Arbeitskreises. Und einen besonderen Tipp haben die Gastronomen auch noch: den Frühschoppen am Sonntag ab 12 Uhr mit Live-Begleitung durch die „Friends of Dixiland“. Einen Sommelierkurs wird es in diesem Jahr zwar nicht geben, nachdem die Nachfrage im letzten Jahr sehr gering war. Angeboten werden jedoch eine Wanderung und eine Radwanderung verbunden mit einem Besuch auf dem Weinfest.

Geführte Wanderungen und Radtouren rund ums Weinfest

Mit Wanderführer Sven Polkläser geht es am Samstag, 8. Juli, um 14 Uhr vor dem Rathaus (Hauptstraße 157) los: Nach einem ersten Gläschen zur Stärkung führt der Weg durch die Innenstadt ins Vogelsangbachtal und über den – passenderweise – Weinberg in Richtung Rossdelle, über die Ruhrstraße, hinauf zum Panoramaradweg und zum Weinfest auf den Basildonplatz. Hier erwartet die Wanderer ein Tisch, an dem sie Wein probieren und einen Imbiss zu sich nehmen können. Die Teilnahme kostet 25 Euro, anmelden kann man sich unter a.saar@heiligenhaus.de und 02056 13105 – oder man kommt spontan vorbei.

Der Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie bietet auch geführte Radtouren in Zusammenarbeit mit der Weißen Flotte Mülheim an, die als „Panoramafahrt ins Bergische Land“ nur direkt bei der Weißen Flotte gebucht werden können. Die Nächste, zu der auch schon einige Anmeldungen vorliegen, findet am Weinfest-Sonntag statt. Hier holt der ehrenamtliche Fahrradguide Andreas „Pio“ Piorek die Radelnden am Sonntag am Anleger in Kettwig ab und fährt mit ihnen zum ersten Zwischenstopp zum Weinfest auf dem Basildonplatz. Nach einem kurzen Frühschoppen geht es dann kreuz und quer durch Heiligenhaus mit einem abschließenden Kaffee-und-Kuchen-Stopp im Hofcafé Abtsküche. Die Teilnahme kostet 34 Euro Infos unter muelheim-tourismus.de.

>>> Parkverbot auf dem Basildonplatz

Für die nötigen Aufbauarbeiten wird der Basildonplatz bereits ab Donnerstagmorgen, 6. Juli, ab 7 Uhr gesperrt. Wer dann noch dort parkt, wird kostenpflichtig abgeschleppt.

Nach den Abbauarbeiten am Sonntag und den Reinigungsarbeiten wird der Parkplatz ab montags wieder zur Verfügung stehen.

